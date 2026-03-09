Mumbai Heatwave Alert: जरूरी होने पर ही घर से निकलें मुंबई के लोग, 2 दिन के लिए जारी हुई चेतावनी

Mumbai heatwave alert: ठंड की विदाई करीब-करीब सभी राज्यों से हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. इस बीच उत्तर से दक्षिण भारत तक गर्मी का असर साफ-साफ नजर आने लगा है. ज्यादा दिन दूर नहीं जब राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में लू (Heat Wave) चलने लगेगी. भीषण गर्मी से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी बुरा हाल है. मुंबई के लोगों को तेज धूप के साथ गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है. मुंबई के अलावा ठाणे और पालघर में भीषण गर्मी का दौर तेज हो चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के अनुसार, मुंबई, ठाणे और पालघर में तापमान बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते पूरे इलाके में गर्मी बढ़ रही है.

2 दिन चलेगी हीटवेव

बढ़ते तापमान के बीच भीषण गर्मी को लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों की ओर से चेतावनी जारी की गई है. इसके तहत अगले दो दिनों (10 और 11 मार्च, 2026) के दौरान मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ हिस्सों में हीटवेव जैसे हालात रह सकते हैं. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान देने की जरूरत है.

IMD के मुताबिक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही है. अधिकतम तापमान पहले ही 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है. सूखी पूर्वी हवाओं की वजह से कोंकण इलाके में अचानक गर्मी बढ़ गई है. IMD से मिली जानकारी के अनुसार, सांताक्रूज़ की ऑब्ज़र्वेटरी में 35.8 डिग्री सेल्सियस,जबकि कोलाबा में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिन के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाता है.

लोगों के लिए जारी अलर्ट जारी

IMD से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, लोगों को गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों से पानी और छाछ के साथ-साथ नींबू पानी और नारियल पानी पीने की सलाह दी गई है.एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि दोपहर के पीक आवर्स में ज़्यादा मेहनत वाली आउटडोर एक्टिविटीज़ से बचें और हल्के, ढीले-ढाले कपड़े पहनें. अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन सावधानियों को अपनाने से मौजूदा गर्म मौसम में हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.