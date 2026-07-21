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Mumbai Crime: युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ बॉथरूम में कर दिया कांड, 2 महीने तक घर से बाहर आता रहा नल का पानी

Mumbai Girl killed Boyfriend: युवती बॉयफ्रेंड की हत्या के बाद अपने मकान मालिक से उस शव को ठिकाने लगाने का अनुरोध भी किया था.

By: JP Yadav | Last Updated: July 21, 2026 9:22:01 AM IST

Mumbai Crime: युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ बॉथरूम में कर दिया कांड, 2 महीने तक घर से बाहर आता रहा नल का पानी
Mumbai Crime: युवती ने बॉयफ्रेंड के साथ बॉथरूम में कर दिया कांड, 2 महीने तक घर से बाहर आता रहा नल का पानी


Mumbai Girl killed Boyfriend: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक युवती ने पहले तो अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया और इसके बाद इसकी डेड  बॉडी बोरे में बंद कर दी. अड़ोस-पड़ोस के लोगों को इस हत्याकांड की जानकारी नहीं लगे, इसलिए घर का नल चालू करके प्रेमिका फरार हो गई. हत्यारोपी प्रेमिका कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की रहने वाली है और उसने मुंबई में अपने प्रेमी का खौफनाक तरीके से कत्ल कर किया. सूचना पर जब फ्लैट खोला गया तो प्रेमी का शव टॉयलेट में पड़ा था जबकि घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिससे अंदाज लगाया जा रहा है कि यह सब प्लान के तहत किया गया. यह घर ढाई महीने तक  बंद रह जबकि आवास में लगे नल से पानी बाहर आता रहा. मकान मालिक ने युवती को फोन मिलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे शक बढ़ गया.  यह अलग बात है कि कोलकाता फरार हुई युवती ने खुद वॉयस मैसेज के जरिये पूरे मामले की जानकारी दी.

 मैसेज सुनकर उड़े पड़ोसी के होश

पूरा मामला कल्याण के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसायटी का है. लगातार पानी घर से आने पर युवती ने वॉयस मैसेज के जरिये मकान मालिक अजय पाटिल जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए. वह मैसेज के साथ ही मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस भी मामला जानकर चौंक गई, क्योंकि युवती ने कबूल किया था कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है और उसका शव फ्लैट के बाथरूम में है. 

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फ्लैट के बाथरूम में पुलिस को मिला शव

उधर, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट खोला तो बाथरूम में बोरी में बंधा हुआ शव मिला. मृतक के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. आशंका है कि खून के धब्बे और अन्य सबूत मिटाने के लिए ही जानबूझकर बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया गया होगा.  

कोलकाता रवाना हुईं पुलिस की टीमें 

जांच के दौरान पता कि हत्या के बाद आरोपी युवती कोलकाता भाग गई है, जिसकी तलाश के लिए तीन विशेष टीमें रवाना की गई हैं.  हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन विवाद माना जा रहा है. 

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क्यों हुआ शक

कल्याण के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसायटी में मकान मालिक अजय पाटिल का कहना है कि  इमारत के निवासी शिकायत कर रहे थे कि फ्लैट नंबर 104 से पानी बहकर बाहर पैसेज में आ रहा है.

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कई बार शिकायत करने पर मकान मालिक ने युवती को फोन किया तो उसने पिक नहीं किया. यह अलग बात है कि कुछ समय बाद वॉयस मैसेज आया जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ.

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Tags: mumbai
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