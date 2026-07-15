मुंबई के मीरा रोड के डालमिया स्कूल में आग का तांडव, पुस्तकालय और लैब जलकर खाक; मची अफरा-तफरी

आज बुधवार यानी 15 जुलाई को सुबह मुंबई के पास पालघर जिले के मीरा रोड स्थित डालमिया स्कूल में भीषण आग लग गई, जिससे स्कूल भवन की ऊपरी मंजिल, पुस्तकालय, सभागार, प्रयोगशालाओं और कई कक्षाओं सहित कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए. स्कूल अधिकारियों द्वारा सभी छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसके चलते किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि, आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

कब घटी घटना?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह लगभग 6 बजे मिली. मीरा रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के पास स्थित स्कूल की ऊपरी मंजिल से धुएं के घने गुबार उठते देखे गए , क्योंकि आग की लपटों ने इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल अधिकारियों ने तुरंत सभी छात्रों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाल लिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इमारत के अंदर फंसा न रहे. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.

अधिकारी ने क्या बताया?

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे ने पीटीआई को बताया कि आग शिक्षण संस्थान के सभागार में लगी और फिर छठी मंजिल पर स्थित बैटरी बैकअप कक्ष तक फैल गई. आग की चपेट में आने से दोनों क्षेत्र पूरी तरह जलकर खाक हो गए. आग पर काबू पाने के लिए कुल आठ दमकल गाड़ियां और चार पानी के टैंकर तैनात किए गए थे। बोराडे ने बताया कि दमकलकर्मियों ने करीब 90 मिनट तक आग से जूझने के बाद आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में कर लिया.

वीडियो और फोटोज आए सामने

घटनास्थल से सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान में घना काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जबकि आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं. दमकलकर्मियों को ऊपरी मंजिल तक पहुंचने और आग बुझाने के अभियान में हाइड्रोलिक सीढ़ियों का इस्तेमाल करते देखा गया.

#BREAKING A fire broke out on the top floor of N.L. Dalmia School, Mira Road, on Wednesday morning due to a suspected short circuit. Swift action by @MBMCOfficial fire brigade brought it under control. No casualties reported.#MiraRoad #FireSafety #MBMC pic.twitter.com/Jrcuy2FtVa — jarvis ☠️ (@Vishii14) July 15, 2026

🚨 A Major fire at Dalmia School, Mira Road destroyed the top-floor auditorium. Thankfully, students are safe. This incident raises serious questions about fire safety provisions in schools. Thousands of students’ lives cannot be put at risk. Corruption in @My_MBMC pic.twitter.com/24AI0iiF78 — Gems of Mira Bhayandar (@GemsOfMBMC) July 15, 2026

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