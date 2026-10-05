Mumbai Film City Fire: सेट पर लगी आग, चारों तरफ धुआं और भागते दिखे क्रू मेंबर्स… पति-पत्नी और पंगा 2 की शूटिंग रुकी

Mumbai Film City Fire: मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी में पति पत्नी और पंगा 2 के सेट पर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 दोपहर को भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और आस-पास के इलाके में शूटिंग अचानक रुक गई. खबर है कि आग रियलिटी शो के सेट पर लगी और फिर पास के प्रोडक्शन सेट की तरफ फैल गई, जिससे मुंबई के सबसे बिज़ी शूटिंग हब में से एक में टेंशन वाली हालत हो गई.

तेजी से फैल गईं आग की चपेट

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग ने तेज़ी से पति पत्नी और पंगा 2 के सेट के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया और पास के MTV हसल 5 और लाफ्टर शेफ्स के सेट की तरफ फैल गई. सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में उस जगह से बड़ी लपटें और घना काला धुआं उठता दिख रहा था, जबकि इमरजेंसी टीमों के आने पर क्रू मेंबर्स बाहर भागते हुए देखे गए. आग की तेज़ी से आस-पास चल रहे दूसरे प्रोडक्शन में भी काफी दिक्कत हुई.

अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है. एक्टर समर्थ जुरेल और दूसरे प्रोडक्शन सोर्स ने खबर दी है कि तीनों शो से जुड़े कास्ट और क्रू मेंबर्स को उस जगह से सुरक्षित निकाल लिया गया है. आग के फैलते ही सेट से सभी को हटाना सबसे जरूरी था.

Fire on Hustle 5 set in Goregaon Film City! https://t.co/T6tNugk2Nq — Aditya Shah (@AdityaShah0912) October 5, 2026

आग से सेट को काफी नुकसान

मुंबई फायर ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट के लोग फिल्म सिटी पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया. एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके को भी घेर लिया गया, जबकि कई प्रोडक्शन की शूटिंग दिन भर के लिए रोक दी गई. हालांकि, नुकसान कितना हुआ है, इसका सही अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आग से सेट को काफी नुकसान हुआ है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पति पत्नी और पंगा 2 अपने पॉपुलर टेलीविज़न पर्सनैलिटी और उनके रियल-लाइफ पार्टनर की वजह से ध्यान खींच रहा है. इस सीज़न में अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी, राहुल वैद्य और दिशा परमार, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया, शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल, मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी, अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी, और शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ जैसे नाम शामिल होने की उम्मीद है.

क्या है आग लगने का कारण?

अभी तक, आग लगने का सही कारण पता नहीं चला है. अधिकारियों से उम्मीद है कि वे शुरुआती जांच के बाद यह पता लगाएंगे कि आग कैसे लगी और कुल मिलाकर प्रॉपर्टी के नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगे. हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इस घटना का असर आने वाले फिल्मिंग शेड्यूल पर पड़ेगा या नहीं, लेकिन प्रोडक्शन टीम और अधिकारी स्थिति का अंदाज़ा लगाने के लिए आगे के अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं.