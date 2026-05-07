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Mumbai Watermelon Poisoning Case: तरबूज़ नहीं, ज़हर बना मौत की वजह! फोरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Mumbai Watermelon Poisoning Case: फोरेंसिक जांच से पता चला है कि उन चारों की मौत चूहों को मारने वाले एक जानलेवा ज़हर (रोडेंटिसाइड) की वजह से हुई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 7, 2026 9:38:34 PM IST

तरबूज़ नहीं, ज़हर बना मौत की वजह!
तरबूज़ नहीं, ज़हर बना मौत की वजह!


Mumbai Family Watermelon Poisoning Case: फोरेंसिक जांच से इस बात की पुष्टि हो गई है कि मुंबई के चार लोगों के परिवार की मौत “ज़हर” से हुई थी, न कि तरबूज़ खाने से होने वाली फ़ूड पॉइज़निंग से. अधिकारियों को पीड़ितों के शरीर और उनके द्वारा खाए गए फल के नमूनों में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक ज़हरीले पदार्थ के अंश मिले हैं. इस मामले में यह बड़ा मोड़ तब आया, जब उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके अंदरूनी अंगों में हरे रंग के निशान दिखे, जो कि ज़हर के असर से मेल खाते हैं.

पहले हुई उल्टी और दस्त, फिर कुछ ही घंटों में मौत

45 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी 35 साल की नसरीन, और उनके बच्चे—13 साल की ज़ैनब और 16 साल की आयशा—ने अपने मुंबई वाले घर में रिश्तेदारों के लिए रात के खाने का आयोजन किया था और उन्हें मटन पुलाव परोसा था. रिश्तेदारों के जाने के कुछ घंटों बाद, रात 1 बजे परिवार ने तरबूज़ खाया. सुबह 5 बजे तक उन सभी को ज़ोरदार उल्टी और दस्त होने लगे, और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई.

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फोरेंसिक जांच से पता चला है कि उन चारों की मौत चूहों को मारने वाले एक जानलेवा ज़हर (रोडेंटिसाइड) की वजह से हुई थी. डॉक्टरों को उनके शरीर में ‘ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड’ के अंश मिले हैं—यह एक ज़हरीला रसायन है जिसका इस्तेमाल चूहों को मारने वाली दवा में किया जाता है. परिवार द्वारा खाए गए तरबूज़ के नमूनों में भी ‘ज़िंक फ़ॉस्फ़ाइड’ पाया गया. जांचकर्ता अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह रसायन गलती से फल में मिल गया था, या फिर इसे जान-बूझकर फल में डाला गया था.

पीड़ितों के अंग पड़ गए थे हरे

पिछले हफ़्ते, शुरुआती फोरेंसिक जांच में पता चला था कि पीड़ितों के कुछ अंग—जिनमें दिमाग़, दिल और आंतें शामिल हैं—हरे पड़ गए थे, जो कि ज़हर के असर की ओर इशारा करता है. जांच में अब्दुल्ला डोकाडिया के शरीर में ‘मॉर्फ़ीन’ भी पाया गया था—यह एक बहुत असरदार दर्द निवारक दवा है जिसे आम तौर पर डॉक्टरों की देखरेख में ही दिया जाता है. जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस नतीजे का मतलब यह है कि उन्हें पहले कोई मेडिकल इलाज दिया गया था, या वे गलती से इसके संपर्क में आ गए थे, या फिर इसके पीछे कोई और ही संदिग्ध वजह थी.

पुलिस ने इस मामले में ‘आकस्मिक मौत’ का केस दर्ज किया था, और परिवार के उन मेहमानों के बयान भी दर्ज किए थे जिन्होंने पुलाव खाया था, लेकिन जिन पर ज़हर का कोई असर नहीं हुआ था.

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Tags: Mumbai family death caseMumbai forensic reportrat poison death mysterywatermelon poisoning casezinc phosphide poisoning
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