Crime News: बुढ़ापे में जाग रही थी ऐसी ठरक, 4 हूरों पर लुटा दी करोड़ों की रकम, बीवी के मरते ही हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग

Mumbai Cyber Crime News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यूं तो साइबर क्राइम देश में काफी तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन कई लोग झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं। अब मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां तक की आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, मुंबई में अकेलापन दूर करने के लिए एक बुजुर्ग हनीट्रैप के दलदल में फंस गया और इतना धंसा कि, बुजुर्ग को 8.7 करोड़ रुपये गंवाने पड़ गए।

क्या है पूरा मामला?

80 साल का बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार इतना हुआ कि, उसे अपनी कमाई के करीब 8.7 करोड़ रुपये गंवाने पड़ गए। दरअसल, 4 महिलाओं ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि बुजुर्ग 8.7 करोड़ रुपये गांव बैठा। अब सेंट्रल साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरा खेल साल 2023 में शुरू हुआ और करीब 2 साल तक जारी रहा। बुजुर्ग एक-एक करके इन महिलाओं पर पैसे लुटाता रहा। इन दो सालों में बुजुर्ग ने इन महिलाओं के कहने पर अपनी कमाई 700 से ज्यादा बार अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की।

कैसे हुई इसकी शुरुआत?

बुजुर्ग की पत्नी का निधन हो चुका था। बेटा और बहू विदेश में रहते हैं। ऐसे में उन्हें अकेलापन परेशान करने लगा। अप्रैल 2023 में, उसने सोशल मीडिया साइट पर ‘शावी’ नाम की एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पहले तो शावी ने रिक्वेस्ट ठुकरा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद उस बुजुर्ग से संपर्क किया। पहले चैटिंग और फिर दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। शावी ने बुजुर्ग को भरोसा दिलाया कि वह सेंट्रल मुंबई में रहती है और अपने पति से अलग हो गई है। वह अकेले अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है। शावी ने बच्चे के इलाज के नाम पर बुजुर्ग से पैसे मांगने शुरू कर दिए। बुजुर्ग ने महिला द्वारा बताए गए बैंक खातों में पैसे भी भेजने शुरू कर दिए।

फिर दूसरी महिला की हुई एंट्री

कुछ महीने के बाद एक और महिला की एंट्री हुई। उन्होंने खुद को शावी की दोस्त बताया। व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ-साथ वह अश्लील सामग्री भी भेजने लगती है। नवंबर तक वह भी खूब पैसे लूटती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। फिर इसके बाद तीसरी और चौथी महिला की एंट्री होती है। अब एक तीसरी महिला धोखाधड़ी के इस पूरे जाल में आती है। वह खुद को शावी की बहन बताती है। वह बुजुर्ग को बताती है कि शावी की मौत हो गई है और उसके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग फिर से पैसे भेजता है।

शावी की ‘बहन’ भी धीरे-धीरे बुजुर्ग से दोस्ती कर लेती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। बुजुर्ग इस पूरे खेल में फंस जाता है और अपने परिवार को इसकी जानकारी नहीं देता। कुछ समय बाद, अक्टूबर 2024 में चौथी महिला सामने आती है और बुजुर्ग से पैसे ऐंठने का खेल जारी रहता है।

कैसे खुला राज?

इस पूरे मामले पर साइबर पुलिस का कहना है कि, बुजुर्ग के खाते में करीब 8.7 करोड़ रुपये थे, जो उसने पूरी तरह गंवा दिए। जब बुजुर्ग के पास पैसे नहीं बचे तो उसने अपने बेटे से संपर्क किया। पिता के पास पैसे न होने की बात सुनकर बेटा हैरान रह गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन जालसाज महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।