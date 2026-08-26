Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?

Maharashtra News: मुंबई की कफ परेड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता हुई तीन नाबालिग लड़कियों को महज छह घंटे के भीतर रायगढ़ जिले के कर्जत से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर लड़कियों की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें एक रिसॉर्ट से बरामद कर उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में कफ परेड पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) में मामला दर्ज किया गया है. घटना कफ परेड स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर इलाके की है.

बेटी के घर नहीं लौटने पर बढ़ी चिंता

शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 अगस्त की सुबह वह रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी. इस दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर दिखाई नहीं दी. शुरुआत में उन्हें लगा कि बेटी वॉशरूम में गई होगी. बाद में दोपहर करीब 12 बजे तक उसके घर नहीं लौटने पर चिंता बढ़ी.

इसी बीच शाम करीब 4 बजे स्कूल के वर्ग शिक्षक का फोन आया. शिक्षक ने बताया कि 15 वर्षीय लड़की और उसकी दो सहेलियां पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थीं और उस दिन भी वे स्कूल नहीं पहुंची थीं.

इसके बाद परिजनों को संदेह हुआ कि तीनों लड़कियों को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. परिजनों ने कफ परेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने लगाया लड़कियों के लोकेशन का पता

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. पुलिस उपनिरीक्षक प्रशांत नेरकर और अपराध प्रकटीकरण दल ने तकनीकी जांच के जरिए लड़कियों के लोकेशन का पता लगाया. तकनीकी विश्लेषण में उनकी मौजूदगी कर्जत, जिला रायगढ़ में होने की जानकारी सामने आई.

वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद पुलिस टीम को दो अलग-अलग टीमों में बांटकर कर्जत रवाना किया गया. पुलिस ने संबंधित लोकेशन पर पहुंचकर एक रिसॉर्ट से तीनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया. इसके बाद उन्हें कफ परेड पुलिस थाने लाया गया और आवश्यक पूछताछ के बाद उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया.