Home > देश > Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?

Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?

Maharashtra News: स्कूल के शिक्षक ने एक परिजन को बताया कि 15 वर्षीय लड़की और उसकी दो सहेलियां पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थीं और उस दिन भी वे स्कूल नहीं पहुंची थीं. इसके बाद परिजनों ने कफ परेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

By: Hasnain Alam | Published: August 26, 2026 7:50:16 PM IST

मुंबई की कफ परेड पुलिस ने 3 लड़कियों को किया बरामद
मुंबई की कफ परेड पुलिस ने 3 लड़कियों को किया बरामद


Maharashtra News: मुंबई की कफ परेड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता हुई तीन नाबालिग लड़कियों को महज छह घंटे के भीतर रायगढ़ जिले के कर्जत से सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर लड़कियों की लोकेशन का पता लगाया और उन्हें एक रिसॉर्ट से बरामद कर उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में कफ परेड पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) में मामला दर्ज किया गया है. घटना कफ परेड स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर इलाके की है.

You Might Be Interested In

बेटी के घर नहीं लौटने पर बढ़ी चिंता

शिकायतकर्ता के अनुसार, 25 अगस्त की सुबह वह रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी. इस दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर दिखाई नहीं दी. शुरुआत में उन्हें लगा कि बेटी वॉशरूम में गई होगी. बाद में दोपहर करीब 12 बजे तक उसके घर नहीं लौटने पर चिंता बढ़ी.

इसी बीच शाम करीब 4 बजे स्कूल के वर्ग शिक्षक का फोन आया. शिक्षक ने बताया कि 15 वर्षीय लड़की और उसकी दो सहेलियां पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थीं और उस दिन भी वे स्कूल नहीं पहुंची थीं.

इसके बाद परिजनों को संदेह हुआ कि तीनों लड़कियों को कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. परिजनों ने कफ परेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने लगाया लड़कियों के लोकेशन का पता

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. पुलिस उपनिरीक्षक प्रशांत नेरकर और अपराध प्रकटीकरण दल ने तकनीकी जांच के जरिए लड़कियों के लोकेशन का पता लगाया. तकनीकी विश्लेषण में उनकी मौजूदगी कर्जत, जिला रायगढ़ में होने की जानकारी सामने आई.

वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद पुलिस टीम को दो अलग-अलग टीमों में बांटकर कर्जत रवाना किया गया. पुलिस ने संबंधित लोकेशन पर पहुंचकर एक रिसॉर्ट से तीनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया. इसके बाद उन्हें कफ परेड पुलिस थाने लाया गया और आवश्यक पूछताछ के बाद उनके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया.

Tags: Maharashtra Newsmumbai newsMumbai Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

शादी के बाद ऑनस्क्रीन को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने...

August 25, 2026

मां के नक्शेकदम पर चलीं ये 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस!

August 24, 2026

7 चमत्कारी हनुमान मंदिर: जहां पूरी होती है हर मनोकामना!

August 24, 2026

कौन हैं केजिया लिज मेजो?

August 24, 2026

इन स्मार्टफोन्स में मिलते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर

August 23, 2026
Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?
Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?
Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?
Maharashtra: कहां गायब हो गई थीं तीन नाबालिग लड़कियां, कफ परेड पुलिस ने छह घंटे में कैसे खोज निकाला?