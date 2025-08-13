Home > देश > Mumbai Crime News: नाबालिक लड़की को भगा कर ले जाने वाले युवक की पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai Crime News: नाबालिक लड़की को भगा कर ले जाने वाले युवक की पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai Crime News: नवी मुंबई के कोपरखैरने में बिना माता- पिता की नाबालिक लड़की को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोपरखैरने पुलिस के हवाले कर दिया है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 13, 2025 16:34:22 IST

सुधाकर कश्यप की रिपोर्ट, Mumbai Crime News: नवी मुंबई के कोपरखैरने में बिना माता- पिता की नाबालिक लड़की को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोपरखैरने पुलिस के हवाले कर दिया है। सोमवार को लड़की घर में यह बताकर गई थी कि वह शिवराज ढाबे की तरफ जा रही है लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं आई तो उसकी मौसी ने कोपरखैरने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। लड़की के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है इसलिए वह अपनी मौसी के साथ ही कोपरखैरने की एक झोपड़पट्टी में रहती थी। वहीं आरोपी युवक एक होटल में नौकरी करता था। आरोपी युवक मूलरूप से बिहार का रहने वाला है और वह लड़की को बिहार जाने वाली ट्रेन में ही बिठाकर ले जा रहा था।

युवक के संपर्क में आने के बाद लड़की का स्वभाव बदल गया

लड़की और युवक एक दूसरे को पिछले कुछ दिनों से जानते है। उनकी पहचान बढ़ गई। उसके बाद लड़के ने लड़की को बिहार ले जाने का सोचा। लड़की कोपर खैराने में एक झोपड़पट्टी में रहती है। उसके साथ उसकी मौसी रहती है। दोनों घरेलू काम करते है। लड़की की उम्र 17 साल है। वह स्कूल नहीं जाती। काम करती रहती है। युवक के संपर्क में आने के बाद लड़की का स्वभाव बदल गया था। वह काम पे भी कम जाती थी।

पुलिस को हुआ शक

सोमवार को युवक और लड़की का बिहार जाने का प्लान था। दोनों साथ निकले। लड़की ने अपने कपड़े साथ लिए थे। जब दोनों रेल वे स्टेशन पर बैठे थे, तो वहां खड़ी रेलवे पुलिस को इनका शक हुआ। पुलिस ने दोनों को पूछा तो असली बात सामने आ गई। लड़की की उम्र पूछी गई तो उसने 17 बताई। लड़के को पूछा कहा लेके जा रहा है । तो उसने बताया कि बिहार लेके जा रहा हु। उसके बाद पुलिस ने लड़की को ताबे में लिया । और लड़के पर एफ आय आर दाखिल किया। उसे अरेस्ट किया। लड़के को कोर्ट में हाजिर किया तो उसे तीन दिन की रिमांड मिली है।

