Mumbai Crime: सबकुछ भुलाकर नई जिंदगी जी रहा था लड़का, दोस्तों ने मिलने बुलाया और दोबारा कर दिया कांड, घंटों तक गार्डन में तड़पते रहा और फिर...!

दोस्ती का मतलब एक-दूसरे का साथ देना और मुश्किल वक्त में ढाल बनना होता है, लेकिन मुंबई के कुरार विलेज से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने इस पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है. यहां ड्रग्स की लत और दोस्तों की गद्दारी ने एक हंसते-खेलते 20 साल के नौजवान अमन सोनी की जान ले ली. कुछ महीने पहले ही अमन ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नशा छोड़ दिया था, लेकिन उसके तथाकथित दोस्तों को यह रास नहीं आया. वे उसे घर से बहला-फुसलाकर अप्पापाड़ा के एक BMC गार्डन में ले गए, जहां जबरन उसे ड्रग्स के कई खतरनाक इंजेक्शन ठूंस दिए गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक दर्दनाक वीडियो में अमन को नशे की हालत में तड़पते हुए देखा जा सकता है, जबकि उसके आसपास मौजूद उसके ही साथी सुस्त और नशे में बेसुध पड़े रहे. किसी ने भी उसे अस्पताल ले जाने या मदद करने की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते तड़प-तड़प कर अमन की मौत हो गई. इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चार युवकों को हिरासत में ले लिया है, जो अब इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाने में जुटी है.

दोस्तों का धोखा और BMC गार्डन की खौफनाक रात

अमन सोनी कभी ड्रग्स के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन परिवार के सपोर्ट और अपनी इच्छाशक्ति से उसने इस बुरी आदत को छोड़ दिया था और नॉर्मल जिंदगी जी रहा था. लेकिन क्रांति नगर में रहने वाले उसके कुछ पुराने ‘दोस्तों’ की नीयत में खोट था. वे लोग उसे साजिश के तहत घर से बुलाकर अप्पापाड़ा के BMC गार्डन ले गए. वहां योजना के मुताबिक उसे ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, जिससे उसकी शरीर और सेहत धीरे-धीरे गिरने लगी.

तड़पता रहा अमन, नशे में मदहोश रहे दोस्त

घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है, जो दिल को झकझोर देने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमन नशे की अधिकता के कारण तड़प रहा था, लेकिन उसके साथ मौजूद कथित दोस्तों ने उसकी मदद करने के बजाय अपनी मस्ती जारी रखी. जब अमन की सांसें थम गईं और उसकी मौत हो गई, तब भी वे वहीं नशे की हालत में बेसुध पड़े रहे.

फॉरेंसिक जांच, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए कुरार पुलिस थाने की टीम तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम (forensic team) के साथ अप्पापाड़ा BMC गार्डन में रेड की, जहां से कई खाली इंजेक्शन की बोतलें और ड्रग्स से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए चार युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे सख्त पूछताछ की जा रही है ताकि यह साफ हो सके कि इंजेक्शन असल में किसने लगाया था.

अनसुलझे सवाल, मौत की असली वजह खोज रही पुलिस

फिलहाल अमन के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या अमन की मौत सिर्फ ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी. पोस्टमार्टम (post-mortem) रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस ट्रेजिक मर्डर मिस्ट्री के सभी राज खुलकर सामने आ पाएंगे.

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