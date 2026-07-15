Mumbai Coastal Road Tunnel Fire: चलती कार में आग से दहशत, कोस्टल रोड टनल में फंसे वाहन; मची अफरा-तफरी

Mumbai Coastal Road Tunnel Fire: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, मुंबई के कोस्टल रोड टनल में एक चलती कार में आग लग गई. आग लगने के बाद टनल में मौजूद लोगों ने बीच भगदड़ मच गई. कई लोग भागने लगे और कई गाड़ियों के साथ यू-टर्न लेने लगे. जानकारी के मुताबिक, ये घटना बुधवार दोपहर करीब सवा बारह बजे हुई थी. टनल में मौजूद लोगों ने जानकारी तुरंत मुंबई फायर ब्रिगेड को दी. जानकारी के मुताबिक, फिलहाल हादसे में किसी को घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है.

गाड़ी में लगी आग

इस खौफनाक और डरावने मंजर की वीडियो एक यात्री ने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट की है. इस वीडियो में लोग भागते-दौड़ते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ‘मैंने ऐसा पहले कभी भी कुछ अनुभव नहीं किया है. हम वर्ली से कोस्टल रोड टनल में गए और फिर कुछ लोग हमारी तरफ दौड़ रहे थे. मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने केवल इतना जवाब दिया कि आगे आग लगी हुई है.

I have never experienced anything like it. Entered the Coastal Road tunnel from Worli and in a couple of minutes saw 100s of people running towards us. Asked one person and he said “aage aag lagi hai”. I’m not sure what was on fire or if there even was one, but many people just… pic.twitter.com/W3vnWb1g41 — Shaunak Modi (@Pugdandee) July 15, 2026

समुद्र के नीचे बनी खास सुरंग

बता दें कि, मुंबई कोस्टल रोड जिसे धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड भी कहा जाता है. 8-लेन का एक ग्रेड-सेपरेटेड एक्सप्रेसवे है. यह एक्सप्रेसवे दक्षिण मुंबई में मरीन लाइन्स को उत्तर में कांदिवली से जुड़ा हुआ है. यह भारत की पहली समुद्र के नीचे से बनी खूबसूरत सुरंग है.

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फायर ब्रिगेड ने दी घटना की जानकारी

मुंबई फायर ब्रिगेड ने घटना को लेकर अहम जानकारी शेयर की है. फायर ब्रिगेड के मुताबिक, आग को जल्द बुझा दिया गया. हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

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