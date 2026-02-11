India First Musical Road: 70 km/h पर गाड़ी दौड़ाओ, खुद बजेगा ‘जय हो’ गाना, भारत की पहली ‘म्यूज़िकल रोड’ हुई लांच, यहाँ जानें इसकी खासियत

0
Mumbai Musical Road: मुंबई कोस्टल रोड पर बुधवार को ऑफिशियली भारत की पहली ‘मेलोडी रोड’ जुड़ गई, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में किया. बताया जा रहा है कि मुंबई दुनिया का सिर्फ़ पाँचवाँ शहर है जहाँ अब तक यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है.
इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 11 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राहुल शेवाले की मौजूदगी में किया था.
सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने लिया अनुभव
उद्घाटन के बाद, CM फडणवीस, शिंदे और दूसरे लोगों ने खुद इस म्यूज़िकल रोड का अनुभव करने के लिए इस रास्ते पर सफ़र किया. जैसे ही गाड़ियाँ खास तौर पर डिज़ाइन किए गए 500 मीटर के इस हिस्से से एक तय स्पीड से गुज़रती हैं, सड़क पर फ़िल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का मशहूर गाना ‘जय हो’ बजता है.
अधिकारियों ने कहा, “यह न सिर्फ़ मुंबई में बल्कि पूरे देश में पहली म्यूज़िकल रोड है. इस पहल को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और इनोवेटिव चीज़ के तौर पर देखा जा रहा है.”
जब गाड़ियां इन खांचों पर लगभग 70 से 80 km/h की स्पीड से चलती हैं, तो गाड़ी के अंदर फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना ‘जय हो’ सुनाई देता है. यह आवाज़ टायरों और सड़क की बनावट वाली सतह के बीच रगड़ से पैदा होती है. आने वाले ड्राइवरों को अलर्ट करने के लिए, टनल के अंदर म्यूजिकल हिस्से से 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर पहले साइनबोर्ड लगाए गए हैं.
So Mumbai gets India’s first “Musical Road”. The tune of “Jai Ho” from Slumdog Millionaire can be heard pic.twitter.com/dBmuEtbKHU
— Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) February 11, 2026
कैसे काम करेगी म्यूजिकल रोड?
म्यूजिकल रोड को हंगरी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है. यहां 500 मीटर लंबे म्यूजिकल हिस्से के बारे में सब कुछ है. यह कोस्टल रोड पर भारत का पहला ‘मेलोडी रोड’ है, जिसे ऑफिशियली धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग के नाम से जाना जाता है.
अधिकारियों ने कहा कि खांचों, जिन्हें आमतौर पर रंबल स्ट्रिप्स कहा जाता है, को ध्यान से नापकर और तय दूरी पर लगाया गया है. जब गाड़ियां इन पर से गुजरती हैं तो टायरों और सड़क की सतह के बीच रगड़ से म्यूजिकल इफ़ेक्ट पैदा होता है. गाड़ी चलाने वालों को पहले से चेतावनी देने के लिए, टनल के अंदर 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर साइनबोर्ड लगाए गए हैं.
‘यह कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव’
उद्घाटन के बाद, महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने कहा, “गाड़ी चलाने वालों का रिस्पॉन्स देखने के बाद, ऐसे और भी इनोवेशन जोड़े जाएंगे.”
नए कॉन्सेप्ट के अनावरण के दौरान मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, “यह कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव है और उम्मीद है कि इससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी. उन्होंने गाड़ी चलाते समय धुन सुनने के अनुभव को अनोखा और मज़ेदार बताया.” उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोजेक्ट अभी लगभग 500 मीटर तक फैला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है.
शिंदे ने इवेंट में मौजूद हंगरी के कॉन्सुल जनरल को इस पहल का समर्थन करने के लिए बधाई दी. उन्होंने मुंबई में मेलोडी रोड शुरू करने का आइडिया देने के लिए MP राहुल शेवाले को भी धन्यवाद दिया. राज्य सरकार ने भरोसा जताया कि लोगों के फायदे और आनंद के लिए इसी तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किए जाते रहेंगे.