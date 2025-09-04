Mumbai: आज़ाद मैदान में धरना समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य करने हेतु सफाई अभियान पूरा

शाहिद अंसारी की रिपोर्ट, Mumbai: आज़ाद मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र में 29 अगस्त से चल रहा प्रदर्शनकारी भाइयों का धरना (2 सितंबर 2025) समाप्त हो गया। इस पृष्ठभूमि में, बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से लगातार पाँच दिनों तक प्रदर्शनकारियों को नागरिक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए गए। हज़ारों सफाई कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों से आजाद मैदान में निरंतर सफाई बनाए रखना संभव हो सका। प्रदर्शनकारी की सुविधा के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गईं।

आज़ाद मैदान और उसके आसपास सफाई अभियान

29 अगस्त से 2 सितंबर, 2025 तक पाँच दिनों की अवधि के लिए पूरे आज़ाद मैदान और उसके आसपास सफाई अभियान चलाया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने विभिन्न संयंत्रों और वाहनों का उपयोग करते हुए सड़कों की सफाई के लिए अथक प्रयास किया। पाँच दिवसीय सफाई अभियान के तहत, दोनों सत्रों में 6 बड़े कॉम्पैक्टर, 6 छोटे कॉम्पैक्टर, कचरा परिवहन वाहन, दो-दो सक्शन और जेटिंग प्लांट, 13 एससीवी, 52 टैंकर सहित 96 वाहनों का उपयोग किया गया। विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद, कर्मचारियों ने 2 सितंबर की रात से 3 सितंबर की सुबह तक आज़ाद मैदान और नगर निगम के पूरे क्षेत्र की सफाई की और उसे बहाल किया।

पाँच दिनों की अवधि

पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों की सुविधा के लिए तीन स्थानों पर मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए गए थे। पाँच दिनों की अवधि के दौरान प्रदर्शनकारियों के उपयोग के लिए नगर निगम द्वारा कुल 450 पोर्टेबल शौचालय उपलब्ध कराए गए थे। साथ ही, कचरा संग्रहण के लिए लगभग 500 किलोग्राम डस्टबिन बैग प्रदान किए गए थे। प्रदर्शनकारी भाइयों ने इन थैलियों का उपयोग करके कचरा संग्रहण में भी सहयोग किया। 29 अगस्त, 2025 से 2 सितंबर, 2025 तक पाँच दिनों की अवधि में बृहन्मुंबई नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के माध्यम से भारी मात्रा में कचरा एकत्रित कर परिवहन किया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा प्रदर्शनकारियों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। इस अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भाइयों ने न केवल सहयोग करके, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर भी स्वच्छता अभियान में योगदान दिया। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन इस सहयोग के लिए प्रदर्शनकारियों का आभार व्यक्त करता है।

प्रदर्शनकारी को चिकित्सा सुविधाएँ

स्वच्छता के अनुरूप आज़ाद मैदान और आसपास के क्षेत्र में 100 किलोग्राम कीटाणुनाशक पाउडर और 1050 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया।मच्छरों के प्रकोप को रोकने और कीटों पर नियंत्रण के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम के कीट नियंत्रण विभाग की टीम दोनों सत्रों में कार्यरत थी। इस टीम ने पूरे इलाके में लगातार धुएँ और कीटनाशकों का छिड़काव किया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज़ाद मैदान क्षेत्र में 24 घंटे चिकित्सा कक्ष कार्यरत था। इस चिकित्सा कक्ष में एक सतत कार्यरत टीम उपलब्ध थी। इस टीम के माध्यम से हज़ारों प्रदर्शनकारी को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की गईं। पाँच दिनों की अवधि में, 10 हज़ार से ज़्यादा प्रदर्शनकारी भाइयों ने चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। साथ ही, कुछ रोगियों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर नज़दीकी अस्पताल में रेफर भी किया गया।

