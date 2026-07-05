मुंबई में दर्दनाक हादसा! ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, 6 लोगों की मौत; मलबे में कई के फंसे होने की आशंका

Mumbai Building Collapse: मुंबई के मानखुर्द इलाके में रविवार रात एक बड़ा हादसा हुआ. जनता नगर में हनुमान मंदिर के पीछे, चॉल नंबर 5 में एक ग्राउंड प्लस तीन मंज़िला स्ट्रक्चर में दो से तीन झोपड़ी जैसी यूनिट अचानक गिर गईं.

घटना के बाद, मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) ने रात 9:07 बजे इसे लेवल 1 (L-1) घटना घोषित किया. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि मलबे में चार से पांच लोगों के फंसे होने की आशंका है और अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है.

फायर ब्रिगेड BMC वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं

घटना की जानकारी मिलने पर, मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, BMC वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, और मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं. चश्मदीदों ने बताया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आस-पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीमों की मदद करने लगे, इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के लिए इलाके को घेर लिया.

शताब्दी हॉस्पिटल के AMO डॉ. पटेल से जानकारी: कुल पांच घायलों (चार महिलाएं और एक पुरुष) को मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना में अब तक छह लोगों की मौत हो गई है और एक घायल है; नामों का इंतज़ार है.

बिल्डिंग बहुत खराब हालत में

मुंबई में मॉनसून के मौसम में अक्सर जर्जर इमारतों के हादसे होते रहते हैं. लगातार बारिश से कमज़ोर इमारतों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ऐसे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, हर साल मॉनसून के मौसम में BMC खतरनाक इमारतों का सर्वे करती है और नोटिस जारी करती है, लेकिन इसके बावजूद लोग कई इमारतों में रहने को मजबूर हैं.

अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सभी एजेंसियां ​​मिलकर मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश कर रही हैं. हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही नुकसान और हताहतों की सही संख्या का पता चल पाएगा.