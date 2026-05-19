Mumbai Bread Price Hike: मुंबई वालों को फिर लगा झटका! दूध के बाद अब ब्रेड और पाव भी महंगे, जानें नए दाम

Mumbai Bread Price Hike: मुंबई में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. हाल ही में अमूल और मदर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब शहर में ब्रेड और पाव के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. नई कीमतों के लागू होने से रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के बजट पर पड़ने वाला है.

मुंबई की पहचान माने जाने वाले वड़ा पाव, मिसल पाव, भाजी पाव और सैंडविच जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ अब लोगों को महंगे पड़ सकते हैं. बड़ी संख्या में कामकाजी लोग और छात्र रोजाना इन्हीं सस्ते नाश्तों पर निर्भर रहते हैं. लेकिन पाव की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इन चीजों की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है. इससे खासकर मध्यम वर्ग और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

आखिर क्यों बढ़ाने पड़े ब्रेड और पाव के दाम?

मुंबई की लोकल बेकरियों का कहना है कि बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण उन्हें मजबूरी में कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं. प्लास्टिक पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और आयातित कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके अलावा रुपये की कमजोरी की वजह से भी सामान महंगा पड़ रहा है. ऐसे में पुराने दामों पर ब्रेड और पाव बेचना उनके लिए मुश्किल हो गया था.

पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई

महंगाई का असर सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. मई की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. वहीं पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के दाम भी दो बार बढ़ाए गए. इसका असर ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर पड़ा है, जिससे बेकरियों तक कच्चा माल पहुंचाना और तैयार सामान दुकानों तक भेजना ज्यादा महंगा हो गया है. बढ़ते खर्च की भरपाई के लिए आखिरकार कीमतें बढ़ानी पड़ीं.

अब कितना महंगा मिलेगा बड़ा पाव?

अब तक मुंबई के अलग-अलग इलाकों में बड़ा पाव आमतौर पर 15 से 25 रुपये के बीच मिलता था. लेकिन नई कीमतों के बाद इनमें औसतन 2 से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी अब लोगों को वही बड़ा पाव 18 से 30 रुपये तक में मिल सकता है. इसी तरह सैंडविच और पाव से बनने वाले अन्य स्नैक्स की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है.

लगातार बढ़ती कीमतों ने मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पहले दूध, फिर ईंधन और अब ब्रेड-पाव के दाम बढ़ने से रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. आम लोग मानते हैं कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, तो आने वाले समय में सामान्य जीवन चलाना और मुश्किल हो सकता है.