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Video: खिलौने की तरह हवा में उड़ती सीधे फ्लाई ओवर से नीचे गिरी BMW कार, उड़े परखच्चे, 3 की मौत और एक की हालत गंभीर

Mumbai BMW Accident: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ जा रही तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार अनियंत्रित होकर फ्लाई ओवर से नीचे गिर गई. जिसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 20, 2026 1:21:41 PM IST

मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर
मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर


Mumbai BMW Accident Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. दरअसल, बताया जा रहा है कि कोस्टल रोड पर जा रही एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू गाड़ी फ्लाई ओवर से नीचे गिर गई. इस घटना में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया था. जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस के अधिकारियों की जानकारी के अनुसार यह भीषण सड़क हादसा लोटस जेट्टी के करीब सुबह 5.30 बजे हुआ है.

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कैसे हुआ हादसा?

बताया जा रहा है कि कार तेज स्पीड के साथ मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ जा रही थी. उसी वक्त ड्राइवर गाड़ी का संतुलन खो बैठता है. इसके बाद कार फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है. इस दुर्घटना के बाद घायलो को नजदीकी नायर हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां पहुंचने के तुरंत बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.



यह भी पढ़ें –शहीद ASI हरजीत सिंह की हत्या का अमृतसर पुलिस ने लिया बदला, मुख्य आरोपी दीपक को एनकाउंटर में किया ढेर

मृतकों की हुई पहचान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों की पहचान 21 वर्षीय शनाय गज्जल और 17 वर्षीय धैर्य सेठ के तौर पर हुई है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनाय गज्जल गाड़ी चला रहा था. जबकि बाकी तीन उसके साथ बैठे हुए थे. पास वाली सीट पर 20 वर्षीय ओन्मय आदित्य ओसवाल था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के मुताबिक अभी फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं.



कहां के रहने वाले थे चारों लड़के

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों लड़के अहमदाबाद गुजरात के मूल निवासी हैं. वह मुंबई में NMIMS कॉलेज जुहू के छात्र थे. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब वह सभी मरीन ड्राइव से लौट रहे थे. पुलिस के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मृतकों के रिश्तेदारों को खबर कर दी गई है. उनके परिजन भी गुजरात से निकल चुके हैं.

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Tags: mumbai news
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