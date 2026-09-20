Video: खिलौने की तरह हवा में उड़ती सीधे फ्लाई ओवर से नीचे गिरी BMW कार, उड़े परखच्चे, 3 की मौत और एक की हालत गंभीर

Mumbai BMW Accident Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुबह-सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. दरअसल, बताया जा रहा है कि कोस्टल रोड पर जा रही एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू गाड़ी फ्लाई ओवर से नीचे गिर गई. इस घटना में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया था. जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई पुलिस के अधिकारियों की जानकारी के अनुसार यह भीषण सड़क हादसा लोटस जेट्टी के करीब सुबह 5.30 बजे हुआ है.

कैसे हुआ हादसा?

बताया जा रहा है कि कार तेज स्पीड के साथ मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ जा रही थी. उसी वक्त ड्राइवर गाड़ी का संतुलन खो बैठता है. इसके बाद कार फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है. इस दुर्घटना के बाद घायलो को नजदीकी नायर हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां पहुंचने के तुरंत बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

#Breaking 3 Dead As Speeding BMW Crashes On Mumbai Coastal Road, Falls Off BridgeThe car, a black BMW, was travelling from Marine Drive towards Haji Ali on the Coastal Road when the driver allegedly lost control.#Mumbai #MumbaiNews #CoastalRoad #BMW @MumbaiPolice pic.twitter.com/j2ZaPnWX4p — Monu Lodhi 🇮🇳 (@monu_lodh) September 20, 2026







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मृतकों की हुई पहचान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों की पहचान 21 वर्षीय शनाय गज्जल और 17 वर्षीय धैर्य सेठ के तौर पर हुई है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शनाय गज्जल गाड़ी चला रहा था. जबकि बाकी तीन उसके साथ बैठे हुए थे. पास वाली सीट पर 20 वर्षीय ओन्मय आदित्य ओसवाल था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के मुताबिक अभी फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं.

VIDEO | Mumbai: At least three people were killed and one was critically injured after a BMW crashed on the Mumbai Coastal Road near Lotus Jetty on Sunday. The incident occurred at 5.20 am when the luxury car was moving at a high speed from Marine Drive towards Haji Ali. A probe… pic.twitter.com/Lr6PxuEJ1m — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026







कहां के रहने वाले थे चारों लड़के

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चारों लड़के अहमदाबाद गुजरात के मूल निवासी हैं. वह मुंबई में NMIMS कॉलेज जुहू के छात्र थे. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब वह सभी मरीन ड्राइव से लौट रहे थे. पुलिस के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मृतकों के रिश्तेदारों को खबर कर दी गई है. उनके परिजन भी गुजरात से निकल चुके हैं.

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