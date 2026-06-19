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Mumbai BEST Bus Strike: मुंबई में होने वाला है कुछ बड़ा! अचानक जाएगी बत्ती और बंद रहेगी बस सेवा, आखिर क्या है माजरा?

Mumbai BEST Bus Strike: मुंबई में BEST कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है. बस और बिजली सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: June 19, 2026 11:42:58 AM IST

Mumbai BEST Bus Strike: मुंबई में होने वाला है कुछ बड़ा! अचानक जाएगी बत्ती और बंद रहेगी बस सेवा, आखिर क्या है माजरा?


Mumbai BEST Bus Strike: मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है. शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के परिवहन और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. हड़ताल की घोषणा के बाद शहर में परिवहन और बिजली सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है.

मुंबई में हर दिन लाखों लोग अपने रोजमर्रा के सफर के लिए BEST बसों पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में हड़ताल का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ सकता है. यदि बस सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आवागमन और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है.

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 बिजली सेवाओं पर भी मंडरा रहा खतरा

हड़ताल केवल परिवहन विभाग तक सीमित नहीं है. BEST के बिजली विभाग के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हैं, जिसके कारण साउथ मुंबई के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. यदि हालात लंबे खिंचते है, तो इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ सकता है.

 कर्मचारियों की मांगें

BEST संयुक्त कामगार कृति समिति ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें BEST के बजट को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मेन बजट में शामिल करना, साल 2016 से 2026 तक के वेतन समझौते को लागू कर बकाया राशि का भुगतान करना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को जल्द जारी करना शामिल है.

इसके अलावा समिति ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने, BEST के स्वामित्व वाली 5,000 नई बसों की खरीद, खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रुकी हुई पदोन्नतियों को बहाल करने की भी मांग की है.

 प्रशासन ने क्या कहा?

BEST प्रशासन का कहना है कि परिवहन और बिजली दोनों ही अत्यावश्यक सेवाएं हैं और इन्हें सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (MESMA) के तहत कार्रवाई करने के ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है.

 मानसून के बीच बढ़ी चिंता

मुंबई में इन दिनों मानसून एक्टिव है, जिसके कारण पहले से ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है. ऐसे समय में यदि BEST बस सेवाएं बाधित होती हैं, तो लोकल ट्रेन, मेट्रो, ऑटो और टैक्सी जैसी सेवाओं पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है. वहीं बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से आम नागरिकों और कारोबारी गतिविधियों पर भी असर पड़ने की संभावना है.

फिलहाल पूरे शहर की नजर सरकार, BEST प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है. सभी को उम्मीद है कि जल्द ही किसी सहमति पर पहुंचकर हड़ताल का समाधान निकाला जाएगा, ताकि मुंबई की परिवहन और बिजली सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो सकें.

Tags: Mumbai BEST Bus StrikeMumbai Bus Strikemumbai news
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