Home > देश > बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल! अचानक शुरू हो गई पत्थरबाजी, पुलिस बल पर किया गया हमला

बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल! अचानक शुरू हो गई पत्थरबाजी, पुलिस बल पर किया गया हमला

Bandra Bulldozer Action: मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के दौरान लोगों ने जब इसका विरोध किया तो हालात तनावपूर्ण हो गए. भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया.

By: Sohail Rahman | Published: May 20, 2026 8:06:59 PM IST

बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी
बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी


Bandra Bulldozer Action: महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के अलग-अलग राज्यों में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस बीच बांद्रा में बुलडोजर एक्शन की खबरें सामने आ रही है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया है. बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल का प्रयोग किया गया है.

बांद्रा के गरीब नगर में रेलवे की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया है. जिसकी वजह से पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा.

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झोपड़पट्टी में हो रही थी कार्रवाई

पश्चिम रेलवे द्वारा गरीब नगर झोपड़पट्टी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया. मौके पर मौजूद लोगों ने मुंबई पुलिस पर पानी और बाल्टियां फेंकी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालात बिगड़ते देख मुंबई पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सौम्य बल का प्रयोग किया. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान प्रार्थना स्थल तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई, जिसके चलते इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

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मुंबई पुलिस का बयान आया सामने

इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया कि निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है. इस दौरान, कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ दस्ते पर पथराव करके काम में बाधा डालने की कोशिश की. मुंबई पुलिस ने इन असामाजिक तत्वों को तितर-बितर करने के लिए उचित बल का प्रयोग किया है. FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newsmumbai news
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