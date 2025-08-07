Home > देश > Wife murder husband: देश के कोने-कोने में सोनम रघुवंशी! प्रेमी के साथ मिलकर महिला के साथ की ऐसी हैवनियत, मासूम बेटियों के खुलासे जान कांप जाएगी रूह!

राजश्री को हत्या की साजिश रचने और जानबूझकर अपने पति को मरने देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि चंद्रशेखर और उसका साथी रंगा अभी भी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

Published By: Ashish Rai

Published By: Ashish Rai
Published: August 7, 2025 22:13:58 IST

Wife murder husband: मुंबई की आरे कॉलोनी से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या की साजिश रची। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतक की मासूम बेटियों ने पुलिस को सच्चाई बताई।

प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय राजश्री अहिरे का अपने पति भरत लक्ष्मण अहिरे से काफी समय से विवाद चल रहा था। राजश्री चंद्रशेखर नाम के युवक के साथ रिश्ते में थी। जब पति भरत को इस रिश्ते की भनक लगी और उसने सवाल उठाए, तो राजश्री ने उस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद राजश्री और चंद्रशेखर ने मिलकर भरत को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

बहाने से बुलाया, फिर मारपीट की

15 जुलाई की रात चंद्रशेखर ने भरत को गोरेगांव पूर्व स्थित एक जगह बुलाया। उसका साथी रंगा भी उसके साथ था। वहाँ पहुँचते ही दोनों ने भरत पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर ने भरत की बेरहमी से पिटाई की, जबकि रंगा ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। हमले के दौरान राजश्री भी घटनास्थल पर मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने न तो मदद मांगी और न ही उसे रोका।

 घायल पति को अस्पताल में नहीं, घर पर रखा

राजश्री अपने घायल पति को अस्पताल ले जाने के बजाय, उसे अपने घर ले गई और तीन दिन तक बिना इलाज के तड़पता छोड़ दिया। भरत की हालत बिगड़ती रही, लेकिन पत्नी ने कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं ली।

बेटियों की जागरूकता बनी सबूत

दंपति की दो बेटियों (13 और 5 साल की) और 3 साल के बेटे ने भी पूरी घटना देखी। बड़ी बेटी ने जब अपने पिता की हालत बिगड़ती देखी, तो उसने रिश्तेदारों को सूचना दी। वहाँ पहुँचकर राजश्री ने दावा किया कि भरत बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था। अस्पताल में भी यही बात दोहराई गई, लेकिन पुलिस को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। बेटी के बयान से पुलिस को सच्चाई का पता चला। जब पुलिसवालों ने बेटी से अलग से बात की, तो उसने बताया कि कैसे उसके पिता को उसकी आँखों के सामने पीटा गया और उसकी माँ मूकदर्शक बनी रही। आखिरकार, 5 अगस्त को भरत की मौत हो गई।

पत्नी गिरफ्तार, दो आरोपी अभी भी फरार

राजश्री को हत्या की साजिश रचने और जानबूझकर अपने पति को मरने देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि चंद्रशेखर और उसका साथी रंगा अभी भी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

