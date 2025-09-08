Home > देश > Mumbai: श्री गणेश उत्सव के दौरान कुल 1 लाख 97 हज़ार 114 मूर्तियों का विसर्जन किया गया

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 8, 2025 19:46:08 IST

मुंबई, महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट 
Mumbai: बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन द्वारा समुद्र तटों (चौपाटी) के साथ-साथ प्राकृतिक स्थलों और मुंबई में 290 से अधिक कृत्रिम झीलों पर की गई सटीक योजना; अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह मुंबई पुलिस बल एवं अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी एजेंसियों के सहयोग के साथ-साथ सभी सार्वजनिक निकायों, श्री गणेश भक्तों और नागरिकों के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन की ओर से मनपा आयुक्त एवं प्रशासक श्री भूषण गगरानी ने सभी का आभार व्यक्त किया है।

उचित योजना बनाकर सभी तैयारियाँ की गईं

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों, महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन द्वारा सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव 2025 के लिए उचित योजना बनाकर सभी तैयारियाँ की गईं। सभी सार्वजनिक निकायों और श्री गणेश भक्तों की इस तैयारी के प्रति प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता फैलाई गई।

रविवार, 7 सितंबर, 2025 को शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष श्री गणेश उत्सव में कुल 1 लाख 97 हजार 114 मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। इनमें 1,81,375 घरेलू और 10,148 सार्वजनिक गणेश प्रतिमाएँ, साथ ही 5,591 गौरी और हरतालिका की प्रतिमाएँ शामिल हैं। मनपा के प्रयासों के परिणामस्वरूप, मुंबई में श्री गणेश भक्तों ने पर्यावरण मित्रता अपनाई है और कृत्रिम तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मनपा आयुक्त एवं प्रशासक  भूषण गगरानी, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अमित सैनी, उपायुक्त (ज़ोन 2) और सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वयक श्री प्रशांत सपकाले के मार्गदर्शन में, श्री गणेश उत्सव के दौरान नागरिकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गईं।

लगभग 10,000 लोग श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह के लिए निरंतर कार्यरत थे

मनपा के लगभग 10,000 अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह के लिए निरंतर कार्यरत थे। 70 प्राकृतिक स्थल और 290 से अधिक कृत्रिम झीलें, छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए 66 जर्मन राफ्ट, घाटों पर वाहनों के फंसने से बचाने के लिए 1200 से अधिक स्टील प्लेटें, 2,178 लाइफगार्ड, 56 मोटरबोट, 594 निर्माल्य कलश और 307 निर्माल्य वाहन, विभागीय समन्वय के लिए 245 नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा निगरानी के लिए 129 अवलोकन टावर, विसर्जन स्थल पर 42 क्रेन, 287 स्वागत कक्ष, 236 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और 115 एम्बुलेंस, रात्रि विसर्जन के लिए 6,188 फ्लडलाइट और 138 सर्चलाइट, 197 अस्थायी शौचालय, आपातकालीन तैयारी के लिए अग्निशमन वाहन आदि बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराए गए।

इस वर्ष, नगर निगम प्रशासन ने पर्यावरण-अनुकूल श्री गणेश महोत्सव के लिए विभिन्न उपाय किए थे। इन उपायों को लागू करने के लिए, नगर निगम प्रशासन ने व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया।

इस वर्ष मुंबई में श्री गणेश उत्सव में कुल 1,97,114 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इनमें 1,81,375 घरेलू प्रतिमाएँ, 10,148 सार्वजनिक प्रतिमाएँ और 5,591 गौरी व हरतालिका की प्रतिमाएँ शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल श्री गणेश उत्सव के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा शुरू किए गए जन जागरूकता अभियान को मुंबईवासियों ने उत्साहपूर्वक अपनाया। इसी के चलते इस वर्ष कृत्रिम विसर्जन स्थलों पर प्रतिमाओं के विसर्जन का चलन बढ़ा है।

दिन-वार श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन

डेढ़ दिन – 60 हज़ार 434
पाँच दिन – 40 हज़ार 230
सात दिन – 59 हज़ार 704
ग्यारह दिन – 36 हज़ार 746
कुल – 1 लाख 97 हज़ार 114

ग्यारहवें दिन विसर्जित कुल श्री गणेश प्रतिमाएँ (7 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक के आँकड़े)

सार्वजनिक – 5 हज़ार 937
घरेलू – 30 हज़ार 490
हरतालिका/गौरी – 319
कुल – 36 हज़ार 746

ग्यारह दिनों में 5 हज़ार 591 प्रतिमाएँ विसर्जित, जिनमें गौरी और हरतालिका शामिल हैं

श्री गणेश उत्सव के दौरान 508 मीट्रिक टन निर्माल्य एकत्रित

बृहन्मुंबई नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग ने मुंबई में श्री गणेश उत्सव के दौरान निर्माल्य एकत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए। सार्वजनिक निकायों द्वारा निर्मल द्रव्य के उचित संग्रहण के बाद, उसका प्रसंस्करण किया जा रहा है। मुंबई के विभिन्न विसर्जन स्थलों पर कुल 594 निर्मल द्रव्य कलश और 307 निर्मला वाहन उपलब्ध कराए गए। इसके माध्यम से कुल 508 मीट्रिक टन निर्मला द्रव्य एकत्रित किया गया है।

