Mumbai 4.0: पोर्ट से बुलेट ट्रेन तक! समंदर किनारे बस रही नई मुंबई, पालघर में तैयार हो रहा बड़ा प्लान

Mumbai 4.0: मुंबई में लगातार बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और संसाधनों पर दबाव को कम करने के लिए अब मुंबई के विस्तार की नई योजना पर काम हो रहा है. इसे मुंबई 4.0 कहा जा रहा है और इसका बड़ा हिस्सा पालघर जिले में विकसित किया जाएगा. विरार, वसई, बोईसर, पालघर और दहाणू के आसपास का क्षेत्र इस नए शहर का हिस्सा बन सकता है. पालघर पहले से ही मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का हिस्सा है. वसई-विरार मुंबई से सड़क और लोकल ट्रेन के जरिए जुड़ा हुआ है. इस इलाके को व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. सरकार का लक्ष्य MMR की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

मुंबई 1.0 से 4.0 तक का सफर

मुंबई के विकास को अलग-अलग चरणों में देखा जा रहा है. मुंबई 1.0 में दक्षिण और मध्य मुंबई के साथ बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, जुहू, कुर्ला, घाटकोपर और मुलुंड जैसे इलाके शामिल हैं. इसके बाद मुंबई 2.0 के रूप में नवी मुंबई का विकास हुआ, जिसमें वाशी, नेरुल, खारघर, सीवुड्स और पनवेल जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं. मुंबई 3.0 के तहत रायगढ़ जिले के पनवेल, उरण और पेन तालुका के 124 गांवों को मिलाकर करीब 323 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विकास की योजना है. यह इलाका अटल सेतु और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ रहा है. अब मुंबई 4.0 का फोकस पालघर पर है, जहां वधावन, दहाणू, बोईसर, पालघर और वसई-विरार क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा.

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पोर्ट, एयरपोर्ट और तेज कनेक्टिविटी

मुंबई 4.0 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत परिवहन व्यवस्था होगी. पालघर के वधावन में देश के बड़े बंदरगाहों में शामिल वधावन पोर्ट विकसित किया जा रहा है. इसके साथ एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना है. इस क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के विरार और बोईसर स्टेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. मुंबई-अहमदाबाद हाईवे, मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं इसे देश के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों से जोड़ेंगी. विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर और प्रस्तावित उत्तन-विरार सी-लिंक से मुंबई और पालघर के बीच सफर आसान हो सकता है. बोईसर और पालघर में औद्योगिक टाउनशिप विकसित होने से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस तरह मुंबई 4.0 आने वाले वर्षों में मुंबई पर आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के साथ-साथ एक बड़े औद्योगिक, व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर सकता है.