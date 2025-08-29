Mukhyamantri Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 10 हजार रुपये देगी नीतीश सरकार

Bihar : कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल की है।सीएम नीतीश ने महिला रोज़गार योजना की शुरुआत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंज़ूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत, राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोज़गार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत सितंबर से 10,000 रुपये दिए जाएँगे।

राज्य की प्रगति में योगदान

सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से महिलाएँ न सिर्फ़ आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि परिवार की आय और राज्य की प्रगति में भी अहम योगदान देंगी। उन्होंने लिखा, “नवंबर 2005 से हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए। आज महिलाएँ परिवार और राज्य दोनों की प्रगति में योगदान दे रही हैं। अब हम इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं।”

योजना में क्या है खास?

हर परिवार की एक महिला को रोज़गार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी।

सितंबर 2025 से यह धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

रोज़गार शुरू करने के छह महीने बाद काम का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर महिला को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।

महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गाँव से लेकर शहर तक हाट-बाज़ार विकसित किए जाएँगे।

आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। ग्रामीण विकास विभाग इसकी ज़िम्मेदारी संभालेगा और नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोग करेगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी, बल्कि रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि इससे बिहार की महिलाओं को राज्य में ही रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।