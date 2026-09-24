Video: एक खून माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता…मुकेश सहनी ने CEC पर दिया विवादित बयान

Mukesh Sahni on Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं. इस बीच ज्ञानेश कुमार को लेकर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के बारे में विवादित बयान दिया है. दरसअल, गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सब दिन समय एक जैसा नहीं रहेगा. थोड़ा शर्म करो तुम कि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अभी अगर मुझे एक खुन माफ होता तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते.

विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के लिए ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) अभियान को तुरंत रद्द करने की मांग की है. इसके अलावा, CEC ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला करते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग को मनमाने ढंग से एक ‘तानाशाह’ की तरह चला रहे हैं.

मुकेश सहनी ने क्या कहा?

मुकेश सहनी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असल में बीजेपी का आयोग बन गया है. उन्होंने सीधे ज्ञानेश कुमार से कहा कि थोड़ी शर्म करो; तुम देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. सहनी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे एक कदम बढ़ते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में इसके नतीजे भुगतने होंगे. उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ज्ञानेश कुमार जेल जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे. इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके साथ शामिल सभी लोगों को भी जेल जाना होगा; किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

सहनी ने कहा कि अगर ऐसा होने से पहले उनकी मौत हो जाती है, तो स्थिति अलग होगी. लेकिन अगर वह जिंदा रहे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे. इसमें कोई ‘अगर-मगर’ नहीं है. उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है.

Patna, Bihar: On the Election Commission and the ongoing controversy over the SIR, Vikasheel Insaan Party supremo Mukesh Sahni says, “I want to tell Gyanesh Kumar… have some shame that you are playing with the Constitution of the country. If we were forgiven for committing one… pic.twitter.com/ffgd7gOoLm — IANS (@ians_india) September 24, 2026







यह भी पढ़ें – आंखों में आंखें डालकर करते हैं मास्टरबेट…दिल्ली पूरी तरह से असुरक्षित, LSR कॉलेज की छात्राओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा

चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल

मुकेश सहनी ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? बस उन्हें बंद कर दीजिए. उन्होंने कहा कि चुनावों पर जनता का बहुत सारा पैसा लाखों, करोड़ों और अरबों खर्च होता है, फिर भी अगर कोई गलत तरीकों से जनादेश को अपने पक्ष में कर सकता है तो चुनाव आयोग होने का क्या मतलब है? देश के लोगों को यह समझने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें – 48 घंटे में इस्तीफा दें ज्ञानेश कुमार वरना देशभर में करेंगे आंदोलन, CJP ने दिया अल्टीमेटम