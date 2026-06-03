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Mukesh Ambani Net Worth: एशिया के सबसे अमीर की रेस में बड़ा उलटफेर! मुकेश अंबानी पिछड़े, चीन के इस दिग्गज ने मारी बाजी

Mukesh Ambani Net Worth: झांग यिमिंग ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया. उनकी संपत्ति 92.8 अरब डॉलर पहुंची, बाइटडांस एआई विकास से वृद्धि हुई.

By: Preeti Rajput | Published: June 3, 2026 11:22:15 AM IST

एशिया के सबसे अमीर की रेस में बड़ा उलटफेर! मुकेश अंबानी पिछड़े
एशिया के सबसे अमीर की रेस में बड़ा उलटफेर! मुकेश अंबानी पिछड़े


Mukesh Ambani Net Worth: ByteDance के सह-संस्थापक Zhang Yiming ने भारतीय अरबपति Mukesh Ambani को पीछे छोड़कर Asia के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया है. यह उपलब्धि चीनी टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी के मूल्यांकन में हुई बढ़ोतरी और AI क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षाओं में हुई प्रगति के कारण संभव हुई है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, झांग की कुल संपत्ति US$92.8 बिलियन (S$118.7 बिलियन) हो गई है, जिससे चीन का सबसे अमीर व्यक्ति विशेष रूप से अपनी स्थिति में और भी मजबूत हो गया है.

सात गुना बढ़ी संपत्ति 

Zhang की संपत्ति में मार्च 2019 से अब तक सात गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जब ब्लूमबर्ग ने उनकी संपत्ति पर नजर रखना शुरू कर दिया था; उस समय उनकी कुल संपत्ति US$13 थी. यह उछाल बाइटडांस के वीडियो ऐप टिकटॉक की सफलता के साथ-साथ उनके डोबाओ एआई चैटबॉट की कहानी के कारण आया है. डौबाओ के पास 300 मिलियन से अधिक मासिक क्लाइंट हैं और यह चीन का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बन गया है. इससे पहले, वर्ष 2026 में, ByteDance ने अपने अमेरिकी कारोबार का कुछ हिस्सा अमेरिकी निवेशकों को हस्तांतरित भी कर दिया था.

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कितनी है Zhang की नेटवर्थ? 

2 जून को इस छूट को 10 प्रतिशत कर दिया गया. यह अमेरिका में बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है और मई के अंत में प्रकाशित लाइसेंसधारी निवेशकों द्वारा दिए गए, डिविजन (स्पिनऑफ) के बाद के पहले आकलन को देखने के लिए दिया गया था. ब्लूमबर्ग द्वारा दिए गए आकलन ब्लैकरॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और टी. रोवे प्राइस ग्रुप के साथ-साथ मई माह में एचएसजी और जनरल अटलांटिक द्वारा दिए गए आकलन के विश्लेषण के बाद, झांग की संपत्ति में यूएस$24 से भी अधिक का उछाल दर्ज किया गया. बाइटडांस ने इस संबंध में टिप्पणी के लिए फोर्ब्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

तीसरे स्थान पर आए मुकेश अंबानी 

इस बीच, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी एशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स के स्थान पर खिसक गए हैं, कुल संपत्ति US$86.9 है. गौतम अडानी US$117.4 आदिवासियों की कुल संपत्ति के साथ इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कायम हैं.

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24 अरब डॉलर से ज्यादा का उछाल

झांग यिमिंग की संपत्ति में 24 अरब डॉलर से ज्यादा का उछाल आया है, जो ब्लैकरॉक और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे वैश्विक निवेशकों द्वारा बाइटडांस के वैल्यूएशन को बढ़ाए जाने के बाद हुआ है. बाइटडांस का एआई चैटबॉट Doubao चीन में तेजी से लोकप्रिय हो गया है और इसके 30 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. अमेरिका में TikTok पर बैन को लेकर चल रहे विवाद के बीच, बाइटडांस ने अपने अमेरिकी बिजनेस के कुछ हिस्सों को ओरेकल कॉर्पोरेशन और सिल्वर लेक जैसे अमेरिकी निवेशकों के कंसोर्टियम को ट्रांसफर कर दिया है. इस डील के पूरा होने के बाद निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा और कंपनी की वैल्यूएशन में तेज उछाल देखने को मिला.

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Tags: Asia richest list 2026mukesh ambani
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