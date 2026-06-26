Muharram Bank Holiday Today: क्या आज मुहर्रम पर बंद रहेंगे बैंक? जानें अपने शहर का हाल

Muharram bank holiday today: अगर आप आज शुक्रवार, 26 जून 2026 को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बैंक हॉलिडे की जानकारी जरूर ले लें. मुहर्रम के अवसर पर देश के कई राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, भारत में बैंक छुट्टियां सभी जगह एक जैसी नहीं होती हैं. अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर बैंक अवकाश तय किए जाते हैं.

मुहर्रम पर किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक? ( Muharram Bank Holiday In Which States)

मुहर्रम के कारण 26 जून 2026 को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी. इस दिन बैंक बंद रहने वाले राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

कुल मिलाकर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक ब्रांच आज बंद रहेंगी. हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रह सकती हैं.

लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक (Bank Closed for 3 Days)

इस बार बैंक कस्टमरों को लगातार तीन दिनों की छुट्टी का सामना करना पड़ सकता है. 26 जून को शुक्रवार के दिन मुहर्रम का अवकाश है. इसके बाद महीने का चौथा शनिवार और फिर रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

भारत में सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. ऐसे में जिन राज्यों में 26 जून को बैंक बंद हैं, वहां कस्टमरों को ब्रांच से जुड़े काम पूरे करने के लिए सोमवार तक इंतजार करना पड़ सकता है.

मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? (Why is Muharram Celebrated?)

मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण अवसर है. इसकी तारीख चांद दिखाई देने के आधार पर तय होती है, इसलिए अलग-अलग स्थानों पर इसके पालन की तारीख में अंतर हो सकता है. इस दिन कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.