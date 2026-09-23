10 घोड़ों जितनी ताकत पाने के लिए ये चीजे खाते थे मुगल बादशाह! ऐसे ही नहीं Mughal Harem में रख रखीं थीं 5000 दासियां

Mughal Harem: दीवान जरमनी दास ने अपनी चर्चित किताब ‘महाराजा’ में भारतीय रियासतों के मुगल बादशाहों और उनके शाही जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों का जिक्र किया है. इनमें पटियाला के महाराजा से जुड़ा एक किस्सा भी मिलता है. किताब में बताया गया है कि महाराजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तीतर-बटेर जैसे पक्षियों का सेवन करते थे. उस दौर में शाही खानपान केवल स्वाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे शरीर की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने से भी जोड़कर देखा जाता था. राजघरानों में भोजन से जुड़े ऐसे कई विश्वास और परंपराएं प्रचलित थीं, जिनका उल्लेख पुराने संस्मरणों और ऐतिहासिक लेखों में मिलता है.

खाने में खाते थे मास और…

नवाब वाजिद अली शाह से जुड़ा एक किस्सा भी अक्सर सुनाया जाता है. कहा जाता है कि वो अपने भोजन में जानवरों का मास और स्वर्ण भस्म मिलवाते थे और इसके लिए अपने बावर्ची को रोज एक अशर्फी देते थे. हालांकि ऐसे किस्सों को ऐतिहासिक संदर्भ में देखते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इतिहास में दर्ज हर बात को आधुनिक वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता. उस समय स्वर्ण भस्म जैसी चीजों को शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता था. शाही रसोई में भोजन के साथ विभिन्न पारंपरिक नुस्खों का इस्तेमाल भी इसी तरह की मान्यताओं का हिस्सा था.

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मुगलों के माने जाने वाले नुस्खे

मुगल शासकों के खानपान से जुड़े किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं. इतिहास और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े कुछ विवरणों में उबले हुए गोश्त के साथ भस्म और पान में भस्म मिलाकर खाने की बात कही गई है. इसके अलावा जंगली खरगोश ओर काले हिरण की नाभि के सेवन जैसे नुस्खों का भी जिक्र मिलता है. यूनानी चिकित्सा परंपरा में भी कुछ ऐसी चीजों को शारीरिक शक्ति बढ़ाने से जोड़ा गया और . हालांकि इन मान्यताओं को उस समय की चिकित्सा धारणाओं के संदर्भ में समझना चाहिए.

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