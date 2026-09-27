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अमावस्या की रात सज-संवर कर आशिकों से मिलने जाती थीं Mughal Harem की दासियां; पकड़े जानें पर महिलाओं संग होता था गंदा काम

Mughal Harem Dark Secret: मुगल हरम में रहने वाली दासियों की जिंदगी कई नियमों और पाबंदियों से बंधी हुई बताई जाती है. उन्हें महल से बाहर जाने और अपनी मर्जी से किसी से मिलने की आजादी नहीं थी. ऐसे में अमावस्या की रात उनके लिए खास मानी जाती थी.

By: Heena Khan | Published: September 27, 2026 11:36:33 AM IST

अमावस्या की रात सज-संवर कर आशिकों से मिलने जाती थीं Mughal Harem की दासियां; पकड़े जानें पर महिलाओं संग होता था गंदा काम


Mughal Harem Dark Secret: मुगल हरम में रहने वाली दासियों की जिंदगी कई नियमों और पाबंदियों से बंधी हुई बताई जाती है. उन्हें महल से बाहर जाने और अपनी मर्जी से किसी से मिलने की आजादी नहीं थी. ऐसे में अमावस्या की रात उनके लिए खास मानी जाती थी. कहा जाता है कि इस रात चांद दिखाई नहीं देता था और चारों तरफ काफी अंधेरा रहता था. इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ दासियां अपने प्रेमियों से मिलने की कोशिश करती थीं. दोनों पहले से ही मिलने की जगह और समय तय कर लेते थे, ताकि किसी को इसकी जानकारी न हो.

यमुना किनारे गुप्त मुलाकात

बताया जाता है कि ऐसी मुलाकातों के लिए यमुना का किनारा एक सुरक्षित जगह माना जाता था. रात के अंधेरे में नदी के कुछ ऐसे हिस्से थे, जहां आम लोगों का पहुंचना मुश्किल था. दासियां चुपचाप महल से निकलकर तय जगह तक पहुंचती थीं और वहां अपने प्रेमियों से मिलती थीं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हरम की दासियों और उनके प्रेम संबंधों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां बाद के किस्सों और लोकप्रिय इतिहास में मिलती हैं, इसलिए हर विवरण को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता.

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पकड़े जाने पर कड़ी सजा

कहा जाता है कि अगर दासी और उसके प्रेमी के संबंधों की जानकारी मुगल शासक तक पहुंच जाती थी, तो दोनों को दरबार में पेश किया जाता था. दासी से पूछताछ के बाद उन्हें सजा दिए जाने की बातें कई कथाओं में मिलती हैं. कुछ कहानियों में तहखाने में कठोर दंड देने का भी उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ मामलों में दोनों के भाग निकलने की बात कही जाती है. हरम में रहने वालों को कई सुविधाएं मिलने के बावजूद उनके निजी जीवन पर कड़े नियंत्रण की बातें इतिहास में मिलती हैं. 

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Tags: Mughal Empiremughal harem
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