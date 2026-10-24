रात होते ही निकलने लगती थीं चीखें, Mughal Harem में दासियों से कराया जाता था वो काम; मौत की पनाह मांगती थीं खूबसूरत हसीनाएं

Mughal Harem Dark Secret: मुगल साम्राज्य की खूबसूरती, बादशाहों के आलीशान महलों और शाही जीवनशैली की चर्चा अक्सर इतिहास में होती है, लेकिन मुगल हरम की दुनिया आज भी लोगों के लिए हैरान कर देने वाली कहानी है. हरम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब प्रतिबंधित या निजी स्थान होता है. मुगल काल में इसका इस्तेमाल शाही परिवार की महिलाओं के रहने वाले परिसर के लिए किया जाता था. यहां बादशाह की बेगमें, शहजादियां, महिला रिश्तेदार और उनकी सेवा में रहने वाली दासियां रहती थीं. इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आईन-ए-अकबरी में अकबर के शासनकाल के हरम का उल्लेख किया है. यह स्थान केवल महिलाओं के रहने का ठिकाना नहीं था, बल्कि शाही परिवार के घरेलू जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था.

हरम के अंदर थे सख्त नियम

मुगल हरम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदियां थीं. इसकी सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्तरों पर पहरेदार तैनात रहते थे. महिलाओं की सुरक्षा और परिसर की व्यवस्था में महिला रक्षकों के साथ ख्वाजासरा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे. हरम के अंदर रहने वाली महिलाओं की जिंदगी नियमों और पर्दा प्रथा से प्रभावित थी. शाही परिवार की महिलाओं को आलीशान सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पर कई तरह की सीमाएं भी थीं. परिसर में खाना, कपड़ों, देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था रहती थी. हालांकि, हरम के बारे में प्रचलित कई कहानियां ऐतिहासिक दस्तावेजों के बजाय यात्रियों के विवरणों और बाद में लिखे गए किस्सों पर आधारित हैं, इसलिए सभी दावों को पूरी तरह प्रमाणित मानना सही नहीं है.

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मुगल हरम में महिलाओं संग होता था ये काम

मुगल हरम को केवल बादशाहों की निजी जिंदगी या ऐशो-आराम से जोड़कर देखना इतिहास की अधूरी तस्वीर पेश करता है. शाही परिवार की प्रभावशाली महिलाएं कई बार दरबार की राजनीति, उत्तराधिकार के मामलों और प्रशासनिक फैसलों पर भी असर डालती थीं. कहा जाता है कि हरम में रहने वाली महिलाओं की स्थति ठीक नहीं थी. जब मुगल बादशाह थक हारकर हरम में जाते थे तो महिलाओं को उनके हाथ पैर दबाने पड़ते थे. इसके अलावा मनोरंजन के लिए उनसे मुजरा भी करवाया जाता था. इतना ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह अक्सर उनके साथ रात भी गुजारते थे, वहीं अगर इन दसियों से कोई गलती हो जाती थी तो इन्हे मौत की सजा तक दी जाती थी.