Home > देश > Mughal Harem: जब ढलने लगती थी दासियों की खूबसूरती, नहीं कर पाती थीं मुगलों को खुश; फिर इस जगह सड़कर मर जाती थीं महिलाएं

Mughal Harem: जब ढलने लगती थी दासियों की खूबसूरती, नहीं कर पाती थीं मुगलों को खुश; फिर इस जगह सड़कर मर जाती थीं महिलाएं

Mughal Harem Dark Secret: मुगल बादशाह और मुगल हरम से जुड़े आपने कई बड़े किस्से और सीक्रेट सुने होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते हो. और यकीन है कि ये सीक्रेट जान आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 12:28:24 PM IST

mughal harem
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Mughal Harem Dark Secret: मुगल बादशाह और मुगल हरम से जुड़े आपने कई बड़े किस्से और सीक्रेट सुने होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आप जानते हो. और यकीन है कि ये सीक्रेट जान आप हैरान रह जाएंगे. कहते हैं ना कि जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बदल लिया जाता है. ऐसा ही एक किस्सा मुगल हरम का है. मुगलों को शुरू से ही अय्याशी का शोक था. जंग के बाद वो थके हारे आते थे और दासियों पर अपनी थकन मिटाते थे. वहीं अगर दासियाँ बूढ़ी या बीमार हो जाती थीं तो उनकी एक अलग तरह का जुल्म सहना पढ़ता था. 

इन महिलाओं की तरह देखते नहीं थे बादशाह 

जानकारी के मुताबिक हरम में मौजूद महिलाओं का मुख्य काम बादशाह को खुश करना और उनका ध्यान रखना होता था. इसका पूरा ताना-बाना बादशाह को रिझाने और उन्हें शारीरिक सुख देने के लिए बना था. बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं का शारीरिक आकर्षण और खूबसूरती ढलने लगती थी. बादशाह इन महिलाओं की तरफ देखते तक नहीं थे और उन महिलाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता था. 

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क्या होती है सोहागपुर 

मुगल बादशाहों के हरम में सोहागपुर नाम का एक अलग महल या इलाका होता था. यहाँ बीमार और बूढ़ी हो चुकी रखैलों या गुलामों को रखा जाता था. बूढ़ी और बीमार रखैलों को सोहागपुर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कोई भी जवानी की खूबसूरती से भरी बूढ़ी औरतों को हरम में नहीं देखना चाहता था. मुगल हरम में जवान औरतों को महंगे परफ्यूम, गहने और बढ़िया कपड़े दिए जाते थे, जबकि बूढ़ी औरतों को सभी सुख-सुविधाओं से दूर रखा जाता था. हरम में रहने वाली बूढ़ी औरतों को शाही खजाने से स्टाइपेंड दिया जाता था. जैसे-जैसे वे बूढ़ी होती गईं, उनका स्टाइपेंड बहुत कम कर दिया गया, जिससे उनके पास सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें ही बचीं. हरम में आने वाली औरत को ज़िंदगी भर वहीं रहना पड़ता था, और वहाँ से सिर्फ़ उसका जनाज़ा ही निकलता था. रखैलों और बेगमों को बाहर की दुनिया में जाने, शादी करने या अपनी ज़िंदगी जीने की मनाही थी.

Tags: Mughal Empiremughal harem
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