Home > देश > मुगलों को खुश करने के लिए रखैलें करती थीं हर एक जतन! आपस में भिड़ने लगती थीं खूबसूरत हूरें; फिर Mughal Harem में…

मुगलों को खुश करने के लिए रखैलें करती थीं हर एक जतन! आपस में भिड़ने लगती थीं खूबसूरत हूरें; फिर Mughal Harem में…

Mughal Harem: मुगलों की कहानी सुनकर हर कोई सोचता होगा कि क्या सच में मुगल इतने ज्यादा अय्याश थे. वहीं आज हम मुगलों की अय्याशी की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: September 24, 2026 10:21:44 AM IST

mughal harem
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Mughal Harem: मुगलों की कहानी सुनकर हर कोई सोचता होगा कि क्या सच में मुगल इतने ज्यादा अय्याश थे. वहीं आज हम मुगलों की अय्याशी की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. बता दें कि मुगल बादशाह इतने अय्याश थे कि वो अधिकतर शाम के समय ही मनोरंजन के लिए हरम में जाते थे. ये वो समय होता था, जब रानियों और रखेलों में बादशाह का मनोरंजन करने की होड़ मच जाती.

आपस में भीड़ जाती थीं रखैलें 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुगल काल में बिजली नहीं होती थी. इसलिए अंधेरा होने से पहले ही हरम में मौजूद रानियों के बीच सजने-संवरने की होड़ होने लगती थी. तब रानियां मशालों की रोशनी में सजा करती थीं. साथ ही बता दें कि रानियों से लेकर रखैलों तक सभी का ध्यान किसी भी तरह बादशाह को रिझाने पर होता था. इसके लिए वो तरह-तरह के जतन करती थीं. अलग-अलग गहने पहनतीं और सुगंधित इत्र लगातीं.

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रिझाने के अपनाती थीं ये तरीके 

सिर्फ यही नहीं मुगल बादशाह हरम में प्रवेश करने के बाद बारी-बारी रानियों और रखैलों के पास जाया करते थे. तब महिलाओं में सभी के बीच खुद को सबसे अलग और आकर्षित दिखाने का भारी दबाव होता था. इतना ही नहीं, रानियां और रखैलें इस बात से बेहद घबराती थीं कि कहीं वो सुंदर और आकर्षक नहीं लगीं तो मुगल बादशाह नाराज होकर उनसे दूर जा सकते हैं. दोबारा सेवा का मौका मिलना भी मुश्किल हो सकता है. मुगलों के हरम के अंदर बेहद कड़े नियम होते थे. छोटी सी भी गलती होने पर रखैलों और रानियों को बेहद सख्त सजा दी जाती थी. मौत की सजा मिलने पर फांसी दी जाती या जिंदा कुएं में फेंक दिया जाता.

Tags: home-hero-pos-8Mughal Empiremughal harem
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