Home > देश > कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर

कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर

MrBeast: 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना कोई आम दिन नहीं था. मिस्टरबीस्ट इस खास मौके पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव थेऔर दुनिया भर के दर्शक लगातार उनके सब्सक्राइबर काउंट को ट्रैक कर रहे थे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 2:05:39 PM IST

MrBeast ने पार किया 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा
MrBeast ने पार किया 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा


MrBeast: यूट्यूब की दुनिया में एक नया इतिहास बन गया है. दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स में से एक मिस्टरबीस्ट ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही, वह YouTube के इतिहास में इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बन गए हैं. यह रिकॉर्ड 12 जून, 2026 को उनके लाइवस्ट्रीम के दौरान बनाया गया था, जहां लाखों दर्शक उनके सब्सक्राइबर काउंट को मॉनिटर कर रहे थे. इस अचीवमेंट ने MrBeast को YouTube पर एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.

लाइवस्ट्रीम में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड

500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना कोई आम दिन नहीं था. मिस्टरबीस्ट इस खास मौके पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव थे, और दुनिया भर के दर्शक लगातार उनके सब्सक्राइबर काउंट को ट्रैक कर रहे थे. जैसे-जैसे यह नंबर माइलस्टोन के करीब पहुंच रहा था दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आखिरी 100,000 सब्सक्राइबर कुछ ही मिनटों में जुड़ गए, और चैनल ने कुछ ही समय में 500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही, YouTube के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ गया, और Mr Beast ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी दूसरे इंडिविजुअल क्रिएटर ने कभी हासिल नहीं किया था.

You Might Be Interested In

2012 से 2026 तक का सफर 

वर्ष सब्सक्राइबर
2012 22
2013 612
2014 1,604
2015 15,429
2016 460,551
2017 2.0 मिलियन
2018 13.3 मिलियन
2019 28.4 मिलियन
2020 49.5 मिलियन
2021 87.0 मिलियन
2022 125.4 मिलियन
2023 224.7 मिलियन
2024 340.7 मिलियन
2025 457 मिलियन
2026 500 मिलियन

लगातार बढ़ी है पॉपुलैरिटी

मिस्टर बीस्ट पहले से ही यूट्यूब के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले इंडिविजुअल क्रिएटर थे, लेकिन 500 मिलियन तक पहुंचने से वे पूरी तरह से अलग कैटेगरी में आ गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर भी अभी भी उनसे लाखों सब्सक्राइबर पीछे हैं. पिछले कुछ सालों में, मिस्टर बीस्ट की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी है, और नए रिकॉर्ड बनाए हैं. उनके वीडियो की पहुंच, बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल ऑडियंस के बीच मजबूत पहचान ने उन्हें ऐसी ऑडियंस दी है जो अभी किसी दूसरे इंडिविजुअल YouTuber के पास नहीं है.

PewDiePie और T-Series के दौर से आगे की कहानी

यूट्यूब ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े दौर देखे हैं. एक समय था जब PewDiePie सब्सक्राइबर रैंकिंग में सबसे ऊपर था, उसके बाद T-Series और दूसरे बड़े चैनलों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. मिस्टरबीस्ट ने धीरे-धीरे खुद को एक उभरते हुए क्रिएटर से दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल YouTuber में बदल लिया है. 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यूट्यूब के इतिहास में एक नया बेंचमार्क है. खास बात यह है कि उनका चैनल अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अभी कोई दूसरा क्रिएटर इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नहीं है.

Tags: MrBeastyoutube
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू...

June 14, 2026

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026
कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर
कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर
कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर
कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर