कौन है यूट्यूब का नया बादशाह? छुआ 500 मिलियन सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा; ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला क्रिएटर

MrBeast: यूट्यूब की दुनिया में एक नया इतिहास बन गया है. दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स में से एक मिस्टरबीस्ट ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही, वह YouTube के इतिहास में इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बन गए हैं. यह रिकॉर्ड 12 जून, 2026 को उनके लाइवस्ट्रीम के दौरान बनाया गया था, जहां लाखों दर्शक उनके सब्सक्राइबर काउंट को मॉनिटर कर रहे थे. इस अचीवमेंट ने MrBeast को YouTube पर एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.
लाइवस्ट्रीम में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना कोई आम दिन नहीं था. मिस्टरबीस्ट इस खास मौके पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव थे, और दुनिया भर के दर्शक लगातार उनके सब्सक्राइबर काउंट को ट्रैक कर रहे थे. जैसे-जैसे यह नंबर माइलस्टोन के करीब पहुंच रहा था दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आखिरी 100,000 सब्सक्राइबर कुछ ही मिनटों में जुड़ गए, और चैनल ने कुछ ही समय में 500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही, YouTube के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ गया, और Mr Beast ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी दूसरे इंडिविजुअल क्रिएटर ने कभी हासिल नहीं किया था.
2012 से 2026 तक का सफर
|वर्ष
|सब्सक्राइबर
|2012
|22
|2013
|612
|2014
|1,604
|2015
|15,429
|2016
|460,551
|2017
|2.0 मिलियन
|2018
|13.3 मिलियन
|2019
|28.4 मिलियन
|2020
|49.5 मिलियन
|2021
|87.0 मिलियन
|2022
|125.4 मिलियन
|2023
|224.7 मिलियन
|2024
|340.7 मिलियन
|2025
|457 मिलियन
|2026
|500 मिलियन
लगातार बढ़ी है पॉपुलैरिटी
मिस्टर बीस्ट पहले से ही यूट्यूब के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले इंडिविजुअल क्रिएटर थे, लेकिन 500 मिलियन तक पहुंचने से वे पूरी तरह से अलग कैटेगरी में आ गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर भी अभी भी उनसे लाखों सब्सक्राइबर पीछे हैं. पिछले कुछ सालों में, मिस्टर बीस्ट की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ी है, और नए रिकॉर्ड बनाए हैं. उनके वीडियो की पहुंच, बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल ऑडियंस के बीच मजबूत पहचान ने उन्हें ऐसी ऑडियंस दी है जो अभी किसी दूसरे इंडिविजुअल YouTuber के पास नहीं है.
PewDiePie और T-Series के दौर से आगे की कहानी
यूट्यूब ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े दौर देखे हैं. एक समय था जब PewDiePie सब्सक्राइबर रैंकिंग में सबसे ऊपर था, उसके बाद T-Series और दूसरे बड़े चैनलों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. मिस्टरबीस्ट ने धीरे-धीरे खुद को एक उभरते हुए क्रिएटर से दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल YouTuber में बदल लिया है. 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यूट्यूब के इतिहास में एक नया बेंचमार्क है. खास बात यह है कि उनका चैनल अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अभी कोई दूसरा क्रिएटर इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नहीं है.