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लिव-इन में रहना अब आसान नहीं! ये 8 नियम तोड़े तो हो सकती है जेल, जानें पूरा मामला

अब तक कहा जाता था कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से लिव-इन में रहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है. हालांकि अब एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसके बाद बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं. इसके लिए 8 नियम भी बनाए गए हैं.

By: Deepika Pandey | Published: July 20, 2026 4:26:17 PM IST

लिव इन कपल्स वालों के लिए बदलेंगे नियम
लिव इन कपल्स वालों के लिए बदलेंगे नियम


MP UCC Drafts: अब तक लिव-इन रिलेशनशिप को दो लोगों के निजी फैसले के तौर पर देखा जाता रहा है. साथ रहने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने या कानूनी औपचारिकता पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन मध्य प्रदेश में यह तस्वीर बदल सकती है. राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत ऐसा कानून लाने की तैयारी में है, जो लिव-इन रिलेशनशिप को भी स्पष्ट कानूनी दायरे में ले आएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्तावित कानून को विधानसभा में पेश किया जाएगा. अगर ये कानून लागू होता है, तो मध्य प्रदेश में लिव-इन रिलेशनशिप सिर्फ साथ रहने का फैसला नहीं रहेगा बल्कि उससे जुड़ी कई कानूनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी.

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क्या बदल जाएगा?

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को साथ रहने की शुरुआत के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता और तय समय से अधिक बिना रजिस्ट्रेशन के साथ रहता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. प्रस्तावित ड्राफ्ट में तीन महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.

शादीशुदा नहीं होना चाहिए

ड्राफ्ट के मुताबिक, लिव-इन में रहने वाले दोनों पार्टनर कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए. इसके अलावा वे पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए और कानून द्वारा प्रतिबंधित रिश्तों की श्रेणी में भी नहीं आने चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को इस संबंध की शुरुआत और समाप्ति की जानकारी दी जाएगी.

पुलिस तक पहुंचेगी जानकारी

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को भी भेजी जाएगी. इसका उद्देश्य ऐसे संबंधों का आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए रखना बताया गया है. ड्राफ्ट में यह भी प्रस्ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को वैध संतान माना जाएगा. उन्हें संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े वही अधिकार मिलेंगे, जो अन्य वैध संतानों को प्राप्त होते हैं. इसके अलावा अगर पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है, तो महिला अदालत के माध्यम से भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) की मांग कर सकेगी. इस मामले में उसे कानूनी पत्नी के समान अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है.

गलत जानकारी दी तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ड्राफ्ट में गलत या भ्रामक जानकारी देने वालों के लिए भी सख्त प्रावधान हैं. अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान झूठी जानकारी देता है, तो उसे तीन महीने तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. वहीं, अगर रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति बयान देने के लिए उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ छह महीने तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माने की कार्रवाई का प्रस्ताव है.

अब आगे क्या?

राज्य सरकार ने यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. सदन में चर्चा और विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि प्रस्तावित नियम कानून का रूप लेते हैं या इनमें बदलाव किए जाते हैं. फिलहाल, मध्य प्रदेश का यह प्रस्तावित यूसीसी ड्राफ्ट लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर देश में सबसे विस्तृत कानूनी व्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है.

Tags: mp ucc
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