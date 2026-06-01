MP School Summer Vacation 2026: मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां क्यों बढ़ाई गईं? जानें स्कूल खुलने की नई तारीख

MP School Summer Vacation 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कई ज़िलों में तेज़ गर्मी की वजह से टीचरों की गर्मी की छुट्टियां एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दी हैं. बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक टीचर अब 7 जून 2026 को स्कूल लौटेंगे जबकि स्टूडेंट 16 जून, 2026 से क्लास फिर से शुरू करेंगे. यह फ़ैसला तब लिया गया जब कई इलाकों में तापमान 45°C को पार कर गया जिससे मौजूदा खराब मौसम के बीच सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं.

मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां क्यों बढ़ाई गईं?

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में तेज़ गर्मी की लहर चल रही है और तापमान 45°C से ज़्यादा है. अधिकारियों ने बताया कि टीचर जनगणना से जुड़े काम और बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में भी लगे हुए हैं, जिन पर छुट्टियों का समय बढ़ाते समय ध्यान दिया गया था.बदले हुए छुट्टियों के शेड्यूल का मकसद टीचिंग स्टाफ़ को बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है, साथ ही यह पक्का करना है कि नया एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले स्कूल तैयार रहें.राज्य सरकार ने कन्फ़र्म किया है कि दशहरा, दिवाली और सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा.

संशोधित MP स्कूल रीओपनिंग शेड्यूल 2026

श्रेणी पुनः खुलने की तिथि शिक्षक (Teachers) 7 जून 2026 छात्र (Students) 16 जून 2026 नया शैक्षणिक सत्र (New Academic Session) 16 जून 2026

इस ऑर्डर में कौन से स्कूल शामिल हैं?

यह बदला हुआ शेड्यूल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों पर लागू होता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य भर के मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अपडेटेड एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करने की उम्मीद है.

सरकारी स्कूल

मध्य प्रदेश भर के सरकारी स्कूल 16 जून से स्टूडेंट्स के लिए फिर से खुलेंगे, जबकि टीचर 7 जून से रिपोर्ट करेंगे.

प्राइवेट स्कूल

कई प्राइवेट स्कूल आमतौर पर अपने वेकेशन शेड्यूल को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के साथ अलाइन करते हैं. हालांकि, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सीधे अपने-अपने स्कूलों से फिर से खुलने की तारीखें वेरिफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग इंस्टीट्यूशन अलग-अलग सर्कुलर जारी कर सकते हैं.

CBSE, ICSE और सेंट्रल स्कूल

CBSE से जुड़े, ICSE, या सेंट्रल स्कूलों के लिए वेकेशन बढ़ाने के बारे में कोई अलग से देश भर में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. अपने मैनेजमेंट के तहत चलने वाले स्कूल इंस्टीट्यूशन-स्पेसिफिक कैलेंडर को फॉलो कर सकते हैं, जब तक कि लोकल अथॉरिटी एक्स्ट्रा उपायों की घोषणा न करें.

आर्मी पब्लिक स्कूल और एयर फोर्स स्कूल

अभी तक मध्य प्रदेश में आर्मी पब्लिक स्कूल या एयर फोर्स स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों को अलग से बढ़ाने के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपडेटेड रीओपनिंग शेड्यूल के लिए सीधे अपने-अपने इंस्टीट्यूशन से चेक करें. आर्मी स्कूल कैलेंडर के अनुसार आर्मी स्कूलों की छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी और 30 जून तक चलेंगी. एयरफोर्स स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां सीनियर विंग और जूनियर विंग के लिए 29 मई से 30 जून तक थीं.

पूरे MP में हीटवेव की स्थिति जारी

राज्य में अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कई जिलों में टेम्परेचर 45°C से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है. इससे पहले, कुछ जिलों ने दोपहर के पीक घंटों में एक्सपोज़र कम करने के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया था. अधिकारी मौसम की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी एडवाइज़री जारी कर सकते हैं.

16 जून से शुरू होगा स्कूल चलें हम कैंपेन

स्कूलों के फिर से खुलने के साथ ही, स्कूल चलें हम कैंपेन का दूसरा फेज़ 16 जून से शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा. इस पहल का मकसद स्टूडेंट एनरोलमेंट को बेहतर बनाना, ड्रॉपआउट्स को वापस लाना और एकेडमिक सेशन की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करना है.

इसलिए, कई जिलों में टेम्परेचर 45°C को पार करने के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे अधिकारियों ने हेल्थ और सेफ्टी को प्राथमिकता दी.