Home > देश > MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए , पुलिस ने आभूषण और वारदात में उपयोग बाइक को किया ज़ब्त

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 17:42:53 IST

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए , पुलिस ने आभूषण और वारदात में उपयोग बाइक को किया ज़ब्त
MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए , पुलिस ने आभूषण और वारदात में उपयोग बाइक को किया ज़ब्त

धार, मध्यप्रदेश से मनीष देवड़ा की रिपोर्ट 
MP News: शहर के सरस्‍वती नगर में झाड़-फूंक का लालच देकर महिला से सोने के आभूषण लेकर फरार हुए आरोपियों को नौगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात वाले दिन से पुलिस इन आरोपियों की सख्‍ती से तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्‍त को सरस्‍वती नगर में बच्ची के इलाज झाड़-फूंक करने के बहाने आरोपियों ने धोखाधड़ी से महिला के आभूषण लेकर फरार हो गए थे।

धार से बदनावर-सादलपुर तक सीसीटीवी खंगाले

महिला से आभूषण लेकर फरार होने की वारदात के बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की धरपकड़ के एक्टिव थी, घटना को लेकर गठ‍ित टीम की जांच धार से बदनावर और सादलपुर तक पहुंची, इस बीच पुलिस ने कई सीसीटीवीयों के फुटेल खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। 

Odisha flood: ओडिशा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, कई जिले जलमग्न

पुलिस ने आभूषण और वारदात में उपयोग बाइक को किया ज़ब्त 

18 अगस्‍त को मामले में गठ‍ित पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली की सुनारखेडी से दो संदिग्‍ध व्‍यक्ति बाइक से धार की और आने वाले है, सूचना पर नौागंव पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो संदिग्‍धों अजय प‍िता कालू नाथ निवासी सादलपुर और राहुल पिता कातु नाथ सादलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने 13 अगस्‍त को सरस्‍वती नगर में आंगनवडी के समीप वारदात को कबूल कर लिया। दोनों आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन किन्‍नर के भेष में आकर धार में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सोने का आभूषण और एक बाइक को ज़ब्त किया है।

Khattar meets LG: दिल्ली में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात

Tags: Madhya Pradeshmadhya pradesh newsMP Crime NewsMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए
MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए
MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए
MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?