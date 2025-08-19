धार, मध्यप्रदेश से मनीष देवड़ा की रिपोर्ट

MP News: शहर के सरस्‍वती नगर में झाड़-फूंक का लालच देकर महिला से सोने के आभूषण लेकर फरार हुए आरोपियों को नौगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात वाले दिन से पुलिस इन आरोपियों की सख्‍ती से तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्‍त को सरस्‍वती नगर में बच्ची के इलाज झाड़-फूंक करने के बहाने आरोपियों ने धोखाधड़ी से महिला के आभूषण लेकर फरार हो गए थे।

धार से बदनावर-सादलपुर तक सीसीटीवी खंगाले

महिला से आभूषण लेकर फरार होने की वारदात के बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की धरपकड़ के एक्टिव थी, घटना को लेकर गठ‍ित टीम की जांच धार से बदनावर और सादलपुर तक पहुंची, इस बीच पुलिस ने कई सीसीटीवीयों के फुटेल खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची।

पुलिस ने आभूषण और वारदात में उपयोग बाइक को किया ज़ब्त

18 अगस्‍त को मामले में गठ‍ित पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली की सुनारखेडी से दो संदिग्‍ध व्‍यक्ति बाइक से धार की और आने वाले है, सूचना पर नौागंव पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो संदिग्‍धों अजय प‍िता कालू नाथ निवासी सादलपुर और राहुल पिता कातु नाथ सादलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने 13 अगस्‍त को सरस्‍वती नगर में आंगनवडी के समीप वारदात को कबूल कर लिया। दोनों आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन किन्‍नर के भेष में आकर धार में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सोने का आभूषण और एक बाइक को ज़ब्त किया है।