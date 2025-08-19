MP News: मध्यप्रदेश में एकलव्य छात्रावास की 31 बालिकाएं एक साथ हुई बीमार, 20 से अधिक का इलाज जारी।

रतलाम, मध्यप्रदेश से मो.हुसैन खान की रिपोर्ट

MP News: जिले के बाजना में स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास में देर रात अचानक हड़कंप मच गया जब एक साथ कई बालिकाओं की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार छात्रावास में रहने वाली कुल 31 बालिकाएं उल्टी और बुखार की शिकायत के चलते बीमार हो गईं, जिन्हें तत्काल बाजना उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

वायरल फीवर की शिकायत

जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने तुरंत बीमार सभी छात्राओं को प्रथम उपचार दिया वहीं ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि सभी बालिकाओं को वायरल फीवर की शिकायत थी। प्राथमिक उपचार के बाद 5 छात्राओं को छुट्टी दे दी गई, जबकि 20 से अधिक छात्राओं का इलाज अभी भी जारी है।

जगह और बेड की कमी की वजह से वायरल फीवर फैला

जिला सहायक आयुक्त अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि छात्रावास में जगह और बेड की कमी है, जिसके कारण कई बार एक ही बेड पर दो-दो छात्राएं सोती हैं। पहले एक छात्रा की तबीयत खराब हुई ओर उसे वायरल फीवर हुआ और जगह और बेड की कमी की वजह से एक छात्रा से वायरल फीवर मौजूद छात्राओं में फेल गया और जब ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ी तो छात्रावास प्रबंधन तुरंत ही सभी छात्राओं को बाजना के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां सभी को प्रथम उपचार देर रात में दिया गया और सभी छात्राओं की बिगड़ी हुई तबीयत का एक बार फिर चेकअप किया गया तो उनसे से पांच छात्राओं की तबीयत में सुधार पाया गया जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र से छुट्टी दे दी गई है । बाकी सभी छात्राओं इलाज जारी है । वहीं जिला प्रशासन के संबंधित कई अधिकारी छात्राओं की तबीयत का हाल जानने के लिए बाजना के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे पहले जिला सहायक आयुक्त अधिकारी रंजना सिंह पहुंची और सभी छात्राओं से एक-एक कर मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और डॉक्टर से बात करके अच्छे से अच्छे बेहतर उपचार के लिए निर्देशित किया ।

वही सैलाना एसडीएम मनीष जैन दिन के 1:00 सैलाना से बजाना के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और सभी बीमार छात्राओं का स्वास्थ्य जाना डॉक्टर से बात की और सभी के लिए अच्छे उपचार के निर्देशित किया ।

पहले भी छात्रावासों की हुई है शिकायतें

रतलाम जिले में पहले भी छात्रावासों की शिकायत हुई है फिर चाहे वह बलिका छात्रावास हो या बालक छात्रावास हो पूर्व में भी कुछ बालिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को अवगत कराया था जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर यह बात कही थी कि उन्हें खाने में कुछ ठीक नहीं मिल रहा है छात्रावास में सही सुविधा उपलब्ध नहीं है और तमाम तरह की शिकायतों के बाद एक बार फिर रतलाम जिला छात्रावास के चलते सुर्खियों में आया है इस बार एक साथ 31 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और वजह जब सामने आई तो संसाधनों की कमी दिखाई दी जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन अब सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है हालांकि मौके पर पहुंचे सभी अधिकारी अपने अपने अंदाज में छात्रावास प्रबंधन की गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं पर हकीकत किसी से छुपी नहीं है । फिलहाल सभी छात्राओं का उपचार जारी है अब देखना यह होगा कि आखिर कब इन छात्राओं को अलग-अलग बेड पर सोने के लिए व्यवस्था और जगह मिलती है ।

स्थिति है नियंत्रित

वहीं, ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि सभी बालिकाओं को समय पर दवाइयां दी जा रही हैं और फिलहाल उनकी स्थिति अभी नियंत्रण में है।

फिलहाल 20 से अधिक छात्राओं का उपचार जारी है, जिनकी हालात सामान्य बताई जा रही है।