MP Naxalism: राजनादगांव में 17 साल पहले तत्कालीन SP विनोद चौबे सहित 29 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल रहे दो नक्ससलि ढेर

MP Naxalism: मदनवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 35 लाख के ईनामी हार्डकोर नक्सली विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को जवानों ने मार गिराया , 15 अगस्त में बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्ससलि। छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़-चौकी  में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रयास' को बड़ी सफलता मिली है।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 17:17:00 IST

मानपुर मोहला से मनोज चंदेल की रिपोर्ट 

MP Naxalism: मदनवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 35 लाख के ईनामी हार्डकोर नक्सली विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को जवानों ने मार गिराया , 15 अगस्त में बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्ससलि। 

ओप्रेशन प्रयास की जानकारियां:

छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़-चौकी  में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रयास’ को बड़ी सफलता मिली है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने दो बड़े नक्सल लीडर्स को मार गिराया है। इनमें विजय रेड्डी और लोकेश सलामे शामिल है। इन दोनों हार्डकोर नक्सली पर 35 लाख रुपए का ईनाम शासन ने घोषित किया था।जानकारी के अनुसार कांकेर जिले से सटे सीमावर्ती थाना क्षेत्र मदनवाड़ा के ग्राम रेतेगांव कारेकट्टा के बीच मंडा पहाड़ में नक्सलियों और डीआरजी टीम के साथ बुधवार की शाम लगभग 4 बजे भीषण मुठभेड़ हुई । इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे मारे गए है। इस बीच जंगल में तेज बारिश हो रही थी और भारी बारिश के बीच जंगल में पहाड़ को फोर्स ने चारों ओर से घेर रखा था। मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने किया   उन्होंने बताया कि, भारी बारिश के बीच डीआरजी और आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान एरिया को घेर रखा था ।

थाना मदनवाड़ा के बंडा पहाड़ क़े रेतेगांव क़े पास पुलिस व नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ कल देर शाम  हुई,   थी  गोलीबारी रुकने पश्चात पूरे एरिया का सर्च करने पर 02 नक्सलियों की डेड बॉडी क़ो पुलिस टीम अपने कब्जे में लिया है (1) विजय रेड्डी(DKSZCM), (2) लोकेश सलामे (DVCS)  जिनकी पहचान हेतु शिनाख्त हुई है। मदनवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, कल देर शाम से रातः तक हुई थी। 

छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़-चौकी जिले में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन प्रयास’ को बड़ी सफलता मिली है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने दो बड़े नक्सल लीडर्स को मार गिराया है। इनमें विजय रेड्डी और लोकेश सलामे शामिल है।

 इन दोनों हार्डकोर नक्सली पर 35 लाख रुपए का ईनाम शासन ने घोषित किया था

जानकारी के अनुसार कांकेर जिले से सटे सीमावर्ती थाना क्षेत्र मदनवाड़ा के ग्राम रेतेगांव कारेकट्टा के बीच मंडा पहाड़ में नक्सलियों और डीआरजी टीम के साथ बुधवार की शाम से रातः तक घेर कर रखा था। इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी के प्रमुख सदस्य विजय रेड्डी, डीवीसी लोकेश सलामे मारे गए है। इस बीच जंगल में तेज बारिश हो रही थी और भारी बारिश के बीच जंगल में पहाड़ को फोर्स ने चारों ओर से घेर रखा था। 

मुठभेड़ की पुष्टि पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह  ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस उपलब्धि के लिए जवानो को बधाई दिया है 
विजय रेड्डी के लिए ऊपर जिसमे छत्तीसगढ़ 25 लाख  तेलंगाना 20 लाख ,महारष्ट्र 25 आन्ध्रप्रदेश20लाख  सरकार  90 लाख का इनाम था  42 अपराध दर्ज थे। SP यशपॉल सिंह ने बताया कि   भारी बारिश के बीच डीआरजी और आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान एरिया को घेर रखा था ।

