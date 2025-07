MP Kangana Ranaut: ‘मैंने फंड मांगा…’, बाढ़ से पीड़ित लोगों लिए मदद लेकर पहुंचेंगी कंगना रानौत, गृहमंत्री अमित शाह भी करेंगे मंडी का दौरा

BJP MP Kangana Ranaut: इस बार के मानसून ने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों ने भारी तबाही मचाई। भूस्खलन और बाढ़ से चलते सैकड़ों घर तबाह हो गये, तमाम जानें गईं और पूरा जन जीवन ठप पड़ गया। सरकार द्वारा ऐसे में लगातार बचाव कार्य भी किये जा रहे हैं। ऐसी ही आपदा से निपटे के लिए मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से इस बारे में बात की है और पीड़ितों की मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से धनराशी की मांग की।

उन्होंने कहा- “मैंने मंडी में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से धनराशि की माँग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायज़ा लेंगे… उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।”

#WATCH | BJP MP Kangana Ranaut says, “I have asked for funds from the Union Home Minister, to deal with the destruction in Mandi after all the floods. He has assured that he will also visit the affected areas to see the situation… He has assured of all possible assistance for… pic.twitter.com/Ng1dHtSxzi

— ANI (@ANI) July 25, 2025