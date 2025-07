Kangana Ranaut News: CM के काम मुझे क्यों बता रहे, उन्हें बताओ…बुजुर्ग फरियादी की समस्या का हल करने की जगह, Kangana Ranaut ने दिया ऐसा जवाब उड़ गए सभी के होश

MP Kangana Ranaut : हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, मंडी और आसपास के इलाकों में आई बाढ़ से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। इसी सिलसिले में कंगना रनौत बंजार इलाके के दौरे पर गई थीं। इसी दौरान एक बुजुर्ग उनके पास आया और पार्वती परियोजना से जुड़ी अपनी समस्या रखी। लेकिन उसके बाद सांसद ने जो जवाब दिया, उसने वहां खड़े सभी लोगों को चौंका दिया।

बुज़ुर्ग व्यक्ति की समस्या सुनने के बाद कंगना रनौत ने कहा, “मुझे मुख्यमंत्री के काम के बारे में क्यों बताया जा रहा है? सुखविंदर जी वहाँ हैं, यह काम उन्हें बताओ। मुझे मुख्यमंत्री के काम के बारे में मत बताओ।” इस पर बुज़ुर्ग व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया, “आपके पास ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात करें।”

इस बातचीत के दौरान वहाँ खड़े सुरक्षाकर्मियों ने बुज़ुर्ग व्यक्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन कंगना ने उन्हें रोक दिया और कहा, “मैं आपकी मुलाक़ात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से करवा दूँगी।”

An 86 year old man kept pleading with folded hands in front of Kangana Ranaut to get his work done, but she kept making excuses by saying I don’t have power.

What a heartbreaking video, this is how an ordinary Indian is treated by these netas 🤦🏻 pic.twitter.com/xFWkCtmINk

