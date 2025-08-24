Home > देश > हुस्न के नशे में इस कदर लट्टू हुए 2 युवक, दोनों ने मिलकर लूटा दिए करोड़ों रुपये, पूरा मामला जान पुलिस का चकरा गया माथा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खंडवा से हनीट्रैप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने पहले दो युवकों को हनीट्रैप में फंसाया और फिर उनसे शादी कर ली। इसके बाद उसने दोनों युवकों से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा लूट लिए।

August 24, 2025

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खंडवा से हनीट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ने पहले दो युवकों को हनीट्रैप में फंसाया और फिर उनसे शादी कर ली। इसके बाद उसने दोनों युवकों से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा लूट लिए। शिकायत के बाद मोघट थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल, खंडवा निवासी एहतेशाम खान ने मोघट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी निखत हाशमी पुलिस में शिकायत करने की बात कहकर उसे डराती है। पैसों के लिए धमकाती है और कई बार उससे पैसे ले चुकी है।

पीड़ित एहतेशाम ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर पीड़ित एहतेशाम का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निखत ने चार साल पहले हनीट्रैप का जाल बिछाकर उससे दोस्ती की। फिर 2021 में शादी कर ली। शादी के बाद 17 दिन तक वह घर पर रही। इस दौरान उसने अलग-अलग बहानों से उससे लाखों रुपये लूट लिए और 18वें दिन निखत घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, रुपये समेत 7.5 लाख रुपये का माल लेकर भाग गई। इसके अलावा, उसने आगे बताया कि इसके बाद महिला ने कोलकाता के एक ज्वेलरी व्यापारी को अपना शिकार बनाया। उसने पहले उर्वशी अग्रवाल के नाम से व्यवसायी से दोस्ती की और फिर नरगिस बनकर उससे शादी कर ली।

व्यवसायी से लूटे करोड़ों रुपये

शादी के दो महीने बाद ही लड़की व्यवसायी से करोड़ों रुपये लूटकर कोलकाता से गायब हो गई। लड़की के पास दो नामों से फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी थे। पीड़ित एहतेशाम ने बताया कि मैं निखत से इंदौर में एक दोस्त के जरिए मिला था। उसने मुझे अपना नाम निखत बताया था। निखत इंदौर में किराए के मकान में रहती थी। उसने कभी माँ के इलाज के नाम पर तो कभी अपने भाई-बहनों की पढ़ाई के नाम पर मुझसे 22 लाख रुपये लिए। फिर शादी के बाद 17 दिन तक घर पर रही, लेकिन 18वें दिन 5 लाख रुपये के गहने और 2.5 लाख रुपये नकद लेकर घर से निकल गई।

