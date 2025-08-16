MP Congress District Presidents list: मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों का ऐलान, दिग्विजय सिंह के बेटे को इस जिले की मिली जिम्मेदारी

MP Congress District Presidents list: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 71 ज़िला अध्यक्षों के नामों की सूची जारी कर दी गयी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना की ज़िम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस ने भोपाल शहर की कमान प्रवीण सक्सेना को दी है, जबकि भोपाल ग्रामीण की ज़िम्मेदारी अनोखी मानसिंह पटेल को सौंपी गई है। इसी तरह, चिंटू चौकसे को इंदौर शहर का अध्यक्ष और विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है।

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत ज़िला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई।”

पार्टी ने आगे लिखा, “यह पूरी प्रक्रिया गहन विचार-विमर्श के बाद, संगठनात्मक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस अभियान के तहत नवनिर्वाचित ज़िला अध्यक्षों का चयन किया गया, जो संगठन के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।”

प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह भी लिखा गया, “सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की आशाओं के अनुरूप अपने-अपने जिलों में कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाकर संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और संगठन सृजन अभियान की सार्थकता को धरातल पर साकार करेंगे।”