MP Crime: अंधे युवक को चिकन खिलाकर बनाया VIDEO! MP में मचा बवाल,आरोपी ने दी सफाई

MP Crime: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला इलाके में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है. आरोप है कि भवानीपुर के रहने वाले एक अंधे और मानसिक रूप से बीमार तुलसीदास द्विवेदी को चिकन खिलाया गया और उसका वीडियो बनाया गया. बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. इस मामले में लोकल यूट्यूबर भगवानदास अहिरवार पर आरोप लगा है. वीडियो से इलाके में गुस्सा फैल गया है और लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज

लोकल लोगों और कई सामाजिक संगठनों ने वायरल वीडियो पर विरोध जताया है. उनका आरोप है कि यह वीडियो एक मानसिक रूप से बीमार और अंधे आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर बनाया गया है, जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी गलत है. कई लोग चंदला पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने यह भी मांग की कि वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए.

आरोपी ने अपनी सफाई दी

मामले के आरोपी भगवानदास अहिरवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि तुलसीदास द्विवेदी पिछले दो दिनों से भूखे थे. उसने घर पर सब्ज़ी और चिकन बनाया था. उसके मुताबिक, तुलसीदास ने चिकन खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसे खाना दिया गया. आरोपी ने कहा कि उसका इरादा किसी की धार्मिक या निजी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, न ही उसका इरादा किसी का अपमान करना था.

शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता का दावा है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की हालत का फ़ायदा उठाकर वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया गया. उनका आरोप है कि पूरी घटना संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करती है. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जाँच और दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की माँग की है.

शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई

छतरपुर के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस अभी पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा कर रही है. अगर किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत या आवेदन मिलता है, तो तथ्यों की जाँच करने के बाद नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.