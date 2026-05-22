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माउंट एवरेस्ट से लौटते समय 2 भारतीय की मौत, एक दिन पहले बनाया था रिकॉर्ड

Mount Everest News: माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हर कोई जाना चाहता है. हाल ही में बुधवार को 274 लोगों ने चढ़ाई की थी जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 22, 2026 1:49:01 PM IST

माउंट एवरेस्ट से लौटते समय 2 भारतीय की मौत, एक दिन पहले बनाया था रिकॉर्ड


Mount Everest News: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद लौट रहे दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई. ये हादसा उस समय हुआ जब दोनों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चोटी तक पहुंचने के बाद नीचे उतर रहे थे. इस दुखद घटना ने पर्वतारोहण जगत को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि ज्यादा थकान और कठिन मौसम की वजह से दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी.

बुधवार को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर कुल 274 पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी. ये एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों के एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना. इसी टीम में भारतीय पर्वतारोही संदीप अरे भी शामिल थे. उनके साथ तुलसी रेड्डी पालपुनूरी और अजय पाल सिंह धालीवाल ने भी एवरेस्ट फतह किया था.

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नीचे उतरते समय बिगड़ी हालत

नेपाल एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव ऋषि भंडारी के अनुसार, भारतीय पर्वतारोही अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे शिखर से नीचे लौटते समय बेहद थक चुके थे. उनके साथ मौजूद गाइडों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खराब शारीरिक स्थिति के कारण दोनों को नहीं बचाया जा सका.

जानकारी के मुताबिक, संदीप अरे बुधवार शाम को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे, जबकि अरुण कुमार तिवारी गुरुवार शाम करीब 5:0 बजे शिखर तक पहुंचे. इसके बाद वापसी के दौरान दोनों की तबीयत बिगड़ गई.

 वसंत अभियान में बना नया रिकॉर्ड

इस साल वसंत अभियान के दौरान एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों की संख्या काफी ज्यादा रही. अधिकारियों के अनुसार, इस सीजन में 502 पर्वतारोहियों को एवरेस्ट अभियान की अनुमति दी गई थी. बुधवार को रिकॉर्ड 274 पर्वतारोहियों ने एक ही दिन में शिखर पर पहुंचकर नया इतिहास बनाया. इनमें करीब 150 नेपाली शेरपा भी शामिल थे.

इसी अभियान के दौरान भारत की लक्ष्मीकांता मंडल ने भी गुरुवार को सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया.

Tags: 3 Indians Among 274 Climbed Mount EverestMount EverestMount Everest news
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