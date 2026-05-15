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Mount Everest Original Name: क्या है माउंट एवरेस्ट का असली नाम? 99% लोग नहीं दे पाएं सही जवाब

Mount Everest Name: कई तर्कशास्त्रियों का मानना ​​है कि माउंट एवरेस्ट का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने इसे सबसे पहले मापा था. बराक ओबामा ने भी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट डेनाली रखा था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 15, 2026 6:07:45 PM IST

माउंट एवरेस्ट का असली नाम क्या है?
माउंट एवरेस्ट का असली नाम क्या है?


Mount Everest Hindi Name: दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम हमेशा सिर्फ़ माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं. ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने 19वीं सदी में इसे गामा और बाद में पीक B कहा. माना जाता था कि पीक B दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है, जो उस समय की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा से थोड़ी ऊँची थी. आगे और सर्वे किए गए, और इसका नाम पीक XV रखा गया. उस समय के सर्वेयर जनरल ऑफ़ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट को भारतीय उपमहाद्वीप की मैपिंग का काम सौंपा गया था, लेकिन असली काम मैथमैटिशियन राधानाथ सिकदर ने किया था. हालाँकि, अब पीक XV का नाम बदलकर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया है. लेकिन क्या आप माउंट एवरेस्ट का असली नाम जानते हैं, या यूँ कहें कि ब्रिटिश सर्वे से पहले इसका क्या नाम था?

सर्वे से पहले माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था?

सर्वे से पहले, माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम चोमुलुमंगा था. चोमुलुमंगा का मतलब है दुनिया की देवी. तिब्बती लोग हमेशा से इस पहाड़ को इसी नाम से जानते हैं.

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माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम

माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है. इसका मतलब है आसमान की देवी. सागरमाथा को नेपाली सरकार ने 1960 में औपचारिक रूप दिया था.

सिकदर के माप के आधार पर माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की मांग

कई तर्कशास्त्रियों का मानना ​​है कि माउंट एवरेस्ट का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने इसे सबसे पहले मापा था. बराक ओबामा ने भी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट डेनाली रखा था.

क्या भारत माउंट एवरेस्ट का नाम बदल सकता है?

माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, और इसलिए, भारत इसका नाम नहीं बदल सकता. अगर भारत चीन और नेपाल को मना लेता है, तो सभी नामों को मिलाकर माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की मांग की जा सकती है.

माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है?

माउंट एवरेस्ट धरती की सबसे ऊंची चोटी है. यह पहाड़ समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊपर है. यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है.

माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी?

माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई न्यूज़ीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और उनके नेपाली-तिब्बती गाइड, तेनजिंग नोर्गे शार्पा ने की थी. वे 29 मई, 1953 को पहले कन्फर्म इंसानी समिटियर बने.

Tags: Mount Everest
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