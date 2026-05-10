बाल मजदूरी और बाल विवाह के लिए बनी काल, बच्चों को बचाने में नहीं की जान की परवाह; ज्योति की कहानी से मिलेगी प्रेरणा

Constable Jyoti Tiwari Special Story: आज मदर्स डे है. दुनिया भर के लोग इसे आज जश्न के तौर पर मना रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे. जो आपको प्रोत्साहित कर जाएगी. आपके अनुसार मां का मतलब क्या होता है? मां हम उसे कहते हैं जो महिला हमें जन्म देती हैं. पाल पोसकर बड़ा करती है. लेकिन आज हम उस मां की कहानी बताने जा रहे हैं. जिन्होंने सैकड़ों मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया. महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी ने 500 से अधिक बच्चियों का बाल विवाह होने से बचाया तो वहीं 200 से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी से बचाया.

महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी ने सिर्फ इन बच्चों को बचाया ही नहीं बल्कि इनकी पढ़ाई शुरू करवाने में भी मदद की. उन्होंने जिन बच्चों को उन्होंने बाल विवाह और बाल मजदूरी से बचाया आज वो सभी बच्चे इन्हें मां कहकर बुलाते हैं.

बच्चों का स्कूलों में कराया दाखिला

इसको लेकर ज्योति तिवारी का कहना है कि जब भी वह बाल श्रम में लगे बच्चों को बचाती थीं तो उनकी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे. कुछ बच्चे पिता की मौत के बाद अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जबकि कुछ अन्य जो अनाथ और अकेले थे, सिर्फ़ अपना पेट भरने के लिए काम करने को मजबूर थे. कई बच्चे होटलों, ढाबों और फैक्ट्रियों में काम करते हुए पाए गए. इन बच्चों को नर्क जैसी जिंदगी से निकालकर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया. उन्होंने इन बच्चों को बाल मजदूरी से बचाकर स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करने का काम किया.

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समय-समय पर बच्चों से मिलती हैं ज्योति

बाल मजदूरी और बाल विवाह से बचाए गए बच्चों से ज्योति लगातार मिलती भी रहती हैं. ये बच्चे उन्हें उसी सम्मान और प्यार से देखते हैं जैसा वे अपनी मां को देते और बदले में ज्योति भी उन्हें अपने ही बच्चों की तरह प्यार करती हैं. वह कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी खुशी इन बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखने में है. बाल विवाह को रोकना ज्योति तिवारी के लिए कभी भी आसान काम नहीं रहा है. कई मौकों पर, उन्हें दूर-दराज के गांवों में हो रहे बाल विवाह के बारे में देर रात सूचनाएं मिलती थीं. ऐसी स्थितियों में वह और उनकी टीम तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ती थी और अक्सर आधी रात को वहां पहुंचती थी. कई मामलों में उन्हें ग्रामीणों के विरोध और शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ा.

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कहां की रहने वाली हैं ज्योति तिवारी

ज्योति तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली है. अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए ज्योति बताती हैं कि उनके घर के पीछे झुग्गियों में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं. इसके अलावा, कई बच्चे मजबूरी में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे. इसी से ज्योति को प्रेरणा मिली कि वो बड़ी होकर इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना है. इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर पुलिस विभाग में भर्ती होने है. साल में पुलिस विभाग में चयन होने के बाद विभाग की स्पेशल जुवेनाइल यूनिट में काम करना शुरू कर दिया है. ज्योति तिवारी के दो बच्चे हैं, जो अपनी मां के काम से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेती हैं.