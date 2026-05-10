Mother’s Day 2026: क्या आप जानते हैं मां की मुस्कान के पीछे का सच? एक्सपर्ट ने बताया कि 24/7 किस प्रेशर में जी रही हैं मां!

आज 10 मई है, यानी मदर्स डे. इस दिन के लिए कुछ लोगों ने रात 12 बजे से ही सरप्राइज प्लान किए होंगे. सोशल मीडिया पर मां की प्यारी तस्वीरों के साथ इमोशनल मैसेज लिखा होगा. World’s Best Mom जैसे कैप्शन से कसीदे पढ़े जा रहे होंगे, लेकिन क्या आपने सच में मां के दुख-दर्द को समझा है? क्या आपने सोचा है कि जिसे सुपरवूमेन कहा जाता है वो कैसी लाइफ जीना चाहती है? क्या वो हमेशा से ही घर की जिम्मेदारी संभालना चाहती थीं? घर के काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना या बच्चों को नहलाना तक ही सीमित रहना चाहती थीं? इन सवालों को पढ़कर शायद मांओं की आंखें भर आएं, लेकिन इन कामों का बोझ उनके ऊपर बस डाल दिया गया और वो कुछ नहीं कह पाईं.

इन सभी चीजों से एक ऐसी थकान पैदा हो गई, जो उम्र के साथ भी खत्म नहीं हो पा रही है. यही कारण है कि आज ज्यादातर मांएं एक साइकोलॉजिकल प्रॉबलम से गुजर रही हैं, जिसे मेंटल लोड कहा जाता है. एक ऐसी अनचाही चीज, जो दिन-रात 24/7 उनके साथ रहती है और हम कभी इसे समझ नहीं पाते.

क्या है यह ‘मेंटल लोड’?

एचटी मीडिया से बातचीत करते हुए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट प्रकृति सक्सेना पोद्दार बताती हैं कि ज्यादातर लोग मेंटल लोड का असली मतलब ही नहीं समझ पाते. ये सिर्फ घर के कामों का बोझ नहीं है, बल्कि हर एक काम के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट करते रहना है और इससे भी ज्यादा मेंटल लोड तब बढ़ता है, जब किसी काम की चिंता पहले से ही हावी हो जाती है. जैसे- किचन में राशन कब खत्म होगा? बच्चे का वैक्सीनेशन कब है? कल स्कूल के टिफिन में क्या जाएगा?अगर बच्चा उदास है, तो उसे कैसे खुश करना है? ऐसा नहीं कि पिता की जिम्मेदारियां कम है, यदि पिता बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं या घर सब्जी खरीदकर ला रहे हैं तो वो एक फिजिकल टास्ट होता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हुए क्लिनिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिजिकल टास्क से हुई थकान को आराम करके मिटाया जा सकता है, लेकिन मेंटल टास्क एक लूप में चलते हैं. एक के बाद एक चीज दिमाग में आती रहती है कि अगले दिन खाने में क्या बनेगा, कपड़े आयरन करने हैं, घर की सफाई करनी है, राशन लाना है आदि.

इसी दिमागी कसरत में मां का दिमाग नींद में भी आराम नहीं कर पाता और ब्रेन की सही से रिकवरी नहीं होती. इसलिए कहा जाता है कि मां की कभी छुट्टी नहीं होती, उनका दिमाग कभी ऑफ नहीं होता, वो जहां भी सुकून से बैठती हैं,आने वाले कल की प्लानिंग करती रहती हैं.

‘परफेक्ट मां’ बनने का प्रैशर

इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई मांएं अपनी कहानी शेयर कर रही है, जैसे- वो घर की जिम्मेदारी और बच्चे संभालने के साथ ऑफिस जा रही हैं और अपना बेस्ट दे रही है. इसके अलावा, परफेक्ट फैमिली वाली फोटोज भी मांओं पर इमोशनली मजबूत और बेहतर परफॉर्म करने का दवाब बनाती हैं.

ये समाज भी मां से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो फिजिकली फिट रहे, इमोशनली एवेलेबल रहे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ती रहे. यही वजह है कि कुछ माताएं खुद को दूसरों से कमतर आंकने लगती हैं और प्रैशर में धीरे-धीरे बर्नआउट होती रहती हैं और इसी से जन्म लेती मानसिक थकान और अन्य बीमारियां.

हमें क्या करना चाहिए?

मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बताती हैं कि महिला के मानसिक बोझ को कम करने के पीछे आपका कम काम करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों के समान रूप से बांटने से प्रॉबलम्स को हल किया जा सकता है. जैसे- आप मां से पूछिए मत कि मैं क्या मदद कर सकता हूं?, बल्कि आगे बढ़कर देखिए, समझिए और खुद जिम्मेदारी लीजिए. यदि आप ग्रॉसरी ला रहे हैं, तो आपको ये भी चेक करना होगा कि घर में क्या खत्म हुआ है, न कि आप मां से पूछें.

सिर्फ चीजों का याद करने के कारण मां थका हुआ फील करती हैं, इसलिए आप भी कुछ चीजों को याद रखना शुरू करें, जैसे- घर के कामों के लिए शेयर्ड कैलेंडर्स या रिमाइंडर ऐप्स का यूज करें. किस दिन बिल भरने हैं, किस दिन फीस जाएगी, कब रिश्तेदार आएंगे, कब शादी में जाना है आदि.

आपकी एक तारीफ मां की चिंता का बोझ हल्का कर सकती है, इसलिए मां के उन कामों को पहचानें जो सामने नहीं दिखते, लेकिन परिवार को एकजुट रखने का काम करते हैं. आप मां की सराहना करें कि उनका होना इस परिवार के लिए कितना इंपोर्टेंट है और इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं.

तो इस मदर्स डे पर असली गिफ्ट क्या दें?

ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में बहुत सही बात कही कि मांओं को हाथ से बने कार्ड्स नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से एक दिन की छुट्टी चाहिए. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी काफी नहीं है. इसलिए आज मदर्स डे पर मां को कोई महंगा गिफ्ट देने के साथ-साथ थोड़ा सा मेंटल स्पेस भी दें और सुपरवुमन के टैग से आजाद करें.

मां को हर जिम्मेदारी से मुक्त करके एक इंसान की तरह खुले तौर पर सांस लेने दें. अपने हिसाब से जिंदगी जीने का तोहफा दें, ताकि वो अपनी थकान को अपने मुताबिक हील कर पाएं. यदि वो खुद ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो आप सहारा लगाएं.

हैप्पी मदर्स डे! आज से कोशिश करें कि मां का बोझ कम हो, ताकि उसका मन भी उतना ही मुस्कुराए जितना उसकी तस्वीरें.

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