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2 बच्चों की मां प्रेमी संग पंचायत चौकीदीर के संग फरार, हिमाचल से पुणे पहुंचकर परिवार को भेजा संदेश

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में एक महिला, जो दो बच्चों की मां है, अपने गांव के शादीशुदा पंचायत चौकीदार के साथ घर छोड़कर पुणे पहुंच गई. दोनों के लापता होने के बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की थी.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 25, 2026 2:30:02 PM IST

हिमाचल से 2 बच्चों की मां शादीशुदा पंचायत चौकीदार के साथ पुणे पहुंची
हिमाचल से 2 बच्चों की मां शादीशुदा पंचायत चौकीदार के साथ पुणे पहुंची


Himachal News: हिमाचल प्रदेश में एक महिला, जो दो बच्चों की मां है, अपने गांव के शादीशुदा पंचायत चौकीदार के साथ घर छोड़कर पुणे पहुंच गई. दोनों के लापता होने के बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की थी. इस बीच महिला और चौकीदार ने परिवार को एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से साथ हैं और वापस घर नहीं आएंगे.

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से कुछ दिन पहले गायब हुई ज्युणी घाटी की दो बच्चों की मां और बासा पंचायत का शादीशुदा चौकीदार महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक साथ मिले हैं. दोनों ने स्वजन को एक वीडियो वाट्सएप किया है कि हमारी तलाश में परेशान न हों, हम दोनों मर्जी से आए हैं. और अब जिंदगी भर साथ ही रहेंगे.
वीडियो में महिला ने परिजनों से उन्हें परेशान न करने की अपील की. घटना के बाद दोनों परिवारों में चिंता और नाराजगी का माहौल है.

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दो शादीशुदा लोग एक ही क्षेत्र से लापता

हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र से दो शादीशुदा लोगों के एक साथ गायब होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों के अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई. मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दोनों की ओर से परिवार को एक वीडियो संदेश भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से साथ रहने की बात कही.

वीडियो मैसेज से खुला राज

गोहर पुलिस ने जब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मोबाइल सर्विलांस चालू किया तो दोनों की लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में मिली. दोनों वहां से मुंबई जाने की तैयार कर रहे थे. 
पुलिसिया दवाब से वापसी की भरी हामी
प्रशासन का दवाब बढ़ने के बाद दोनों प्रेमी जोड़ों ने वापस गोहर लौटने की हामी भर दी हैं. हिमाचल के स्थानीय निवासियों के प्रशासन पर बढ़ते दवाब के बाद यह फैसला लिया गया कि उन्हें वाापस लाना ही होगा.

Tags: extra marital affairsHimachal News
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