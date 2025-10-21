Home > देश > ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में

ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में

Most expensive trains in world: दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनकी किराया लाखों में है. ये ट्रेनें यात्रियों को टूर पैकेज देती हैं और इनके अंदर की दुनिया किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं होती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 21, 2025 5:47:38 PM IST

Most expensive trains in world
Most expensive trains in world

Most expensive trains in world: ट्रेन सिर्फ एक से दूसरे शहर जाने का  साधन नही है. दुनिया में कुछ ऐसा भी ट्रेन है. जिसका किराया लाखों में होता है. ये ट्रेन यात्री को टूर पैकेज देती है और इनके अंदर की दुनिया किसी 5 स्टार से कम नही. ये रेल की पटरियों पर चलते-फिरते महल के जैसा है.

महाराजा एक्सप्रस 

महाराजा एक्सप्रस भारत की नही बल्कि दुनिया की सबसे आलीशान और महंगी ट्रेन है. ये अक्टूबर से अप्रैल तक जयपुर, उदयपुर, आगरा और वाराणसी के लिए 3 रात/4 दिन और 6 रात/7 दिन के पैकेज के साथ चलती है. इसका किराना प्रति व्यक्ति 6.9 लाख से 2.22 मिलियन तक है. इस ट्रेन में बेहतरीन खाना और सभी सुविधा उपलब्ध है.

शिकी-शिमा (जापान)

जापान की शिकी-शिमा भी दुनिया की सबसे खास और महंगी ट्रेन में से एक है. ये टोक्यो से चलती है और तोहोकू और होक्काइडो होते हुए 2 रात/3 दिन या 3 रात/4 दिन के यात्रा पैकेज प्रदान करती है. इस ट्रेन के पैकेज टिकट प्रति व्यक्ति 6.8 से 1.65 मिनियन तक है.

You Might Be Interested In

वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस (यूरोप)

पेरिस से वेनिस तक चलने वाली वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस भी सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन में से एक है. ये ट्रेन दुनिया की सबसे रोमांटिक ट्रेन मानी जाती है. इसमें 1920 के दशक के पुनर्निर्मित कोच है. ट्विन केबिन का किराया प्रति व्यक्ति 3.9 लाख से शुरू होता है. ग्रैंड सुइट्स की कीमत ज़्यादा हो सकती है।

रोवोस रेल को अफ्रिका का गौरव कहा जाता है. ये ट्रेन दक्षिण अफ्रिका, ज़िम्बाब्वे, नामीबिया और तंजानिया होते हुए कई रात की यात्रा प्रदान करता है. किराया 300,000 से 15 लाख तक है. इस यात्रा का एक खास आकर्षण पुरीने लकड़ी  के कोच में बैठकर शांत प्राकृतिक मौसम का आनंद ले सकते है. 

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन एक लग्जरी ट्रेन है जो यात्री को स्कॉटिश हाइलैंड्स में 2-7 रातों की यात्रा प्रदान करती है. टिकट की कीमत 4.7 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक जाती है. इस ट्रेन में स्पा और बेहतरीन भोजन की सुविधा है.

दिल्ली के 5 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स, जेल से चलाते हैं अपना ‘साम्राज्य’, शौक ‘खून-खराबा’

Tags: home-hero-pos-4Indian Railwaysmaharajas expressRovos RailVenice Simplon Orient Express
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कचरा समझकर न फैकें केले का छिलका, जानें इसे चेहरे...

October 21, 2025

कमर दर्द की समस्या से हो गए हैं परेशान? तो...

October 21, 2025

बच्चों के लिए बनाएं क्रिस्पी चीज बॉल्स, इस खास रेसिपी...

October 21, 2025

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025
ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में
ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में
ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में
ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में