ट्रेन या महल? अंदर का नजारा देख रह जाएंगे हैरान! जानिये कितना खर्च होता है इस शाही सफर में

Most expensive trains in world: ट्रेन सिर्फ एक से दूसरे शहर जाने का साधन नही है. दुनिया में कुछ ऐसा भी ट्रेन है. जिसका किराया लाखों में होता है. ये ट्रेन यात्री को टूर पैकेज देती है और इनके अंदर की दुनिया किसी 5 स्टार से कम नही. ये रेल की पटरियों पर चलते-फिरते महल के जैसा है.

महाराजा एक्सप्रस

महाराजा एक्सप्रस भारत की नही बल्कि दुनिया की सबसे आलीशान और महंगी ट्रेन है. ये अक्टूबर से अप्रैल तक जयपुर, उदयपुर, आगरा और वाराणसी के लिए 3 रात/4 दिन और 6 रात/7 दिन के पैकेज के साथ चलती है. इसका किराना प्रति व्यक्ति 6.9 लाख से 2.22 मिलियन तक है. इस ट्रेन में बेहतरीन खाना और सभी सुविधा उपलब्ध है.

शिकी-शिमा (जापान)

जापान की शिकी-शिमा भी दुनिया की सबसे खास और महंगी ट्रेन में से एक है. ये टोक्यो से चलती है और तोहोकू और होक्काइडो होते हुए 2 रात/3 दिन या 3 रात/4 दिन के यात्रा पैकेज प्रदान करती है. इस ट्रेन के पैकेज टिकट प्रति व्यक्ति 6.8 से 1.65 मिनियन तक है.

वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस (यूरोप)

पेरिस से वेनिस तक चलने वाली वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस भी सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन में से एक है. ये ट्रेन दुनिया की सबसे रोमांटिक ट्रेन मानी जाती है. इसमें 1920 के दशक के पुनर्निर्मित कोच है. ट्विन केबिन का किराया प्रति व्यक्ति 3.9 लाख से शुरू होता है. ग्रैंड सुइट्स की कीमत ज़्यादा हो सकती है।

रोवोस रेल को अफ्रिका का गौरव कहा जाता है. ये ट्रेन दक्षिण अफ्रिका, ज़िम्बाब्वे, नामीबिया और तंजानिया होते हुए कई रात की यात्रा प्रदान करता है. किराया 300,000 से 15 लाख तक है. इस यात्रा का एक खास आकर्षण पुरीने लकड़ी के कोच में बैठकर शांत प्राकृतिक मौसम का आनंद ले सकते है.

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन एक लग्जरी ट्रेन है जो यात्री को स्कॉटिश हाइलैंड्स में 2-7 रातों की यात्रा प्रदान करती है. टिकट की कीमत 4.7 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक जाती है. इस ट्रेन में स्पा और बेहतरीन भोजन की सुविधा है.