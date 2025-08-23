Home > देश > लाश के साथ मनाता था ‘सुहागरात’ फिर पैर छूकर माफी…पंजाब के इस ‘गे सीरियल किलर’ की कहानी जान; हर मर्द के छूट जाएंगे पसीने

दुनिया में ऐसे सैकड़ों सीरियल किलर हैं जिन्होंने कई ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठे। लेकिन इनमे से ही आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 13:28:00 IST

Most Dangerous Serial Killer: दुनिया में ऐसे सैकड़ों सीरियल किलर हैं जिन्होंने कई ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठे। लेकिन इनमे से ही आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करने के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल, अब ये सीरियल किलर पंजाब की रूपनगर पुलिस के हाथों में है। इस शख्स ने 11 लोगों को बेरहमी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि, ये खूंखार आरोपी पहले लोगों को अपनी कार में लिफ्ट देता था। इसके बाद लूटपाट के दौरान विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता था।सिर्फ यही नहीं ये शख्स शव के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अंत में उसके पैर छूकर माफ़ी मांगता था। 

इस तरह देता था हत्या को अंजाम 

हैरान कर देने वाली बात ये है कि, 11 मृतक पुरुष थे जिनके साथ उसने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। वहीँ इस आरोपी की पहचान होशियारपुर जिले के चौरा गाँव निवासी राम स्वरूप उर्फ ​​सोढ़ी के रूप में हुई है। जब पुलिस ने इस मामले में आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि वो एक ‘सीरियल किलर’ है। पुलिस ने बताया कि वो अपनी कार में लिफ्ट देकर लोगों को लूटता था और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता था।

पैर छूकर माँगता था माफी 

सीरियल किलर के मुताबिक, हत्याएँ करने के बाद, वो पीड़ितों के पैर छूकर माफ़ी माँगता था क्योंकि उसे पछतावा होता था। उसने स्वीकार किया कि उसने नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद ही अपराध किया था, और अब उसे कुछ याद नहीं है। आरोपी कथित तौर पर शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं, लेकिन उसके परिवार ने दो साल पहले उसकी समलैंगिकता के कारण उसे छोड़ दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।

