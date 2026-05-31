क्या एक से ज्यादा Pan Card रखने पर हो सकती है सजा? कितना लगेगा जुर्माना, जानें इससे जुड़े कानूनी नियम

Double Pan Card Penalty: आज के समय में पैन कार्ड को केवल आयकर रिटर्न भरने तक ही सीमित नहीं रह गया है. बल्कि, पैन कार्ड को बैंक से जुड़े कार्यों के साथ ही बड़े निवेश और कार आदि लेने तक पर भी अनिवार्य कर दिया गया है. किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय लेन-देन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए. देखा जाए तो पैन कार्ड आप अपनी जिंदगी में केवल एक ही बनवा सकते हैं यानि आपके अपने नाम पर केवल एक ही पैन कार्ड बनेगा. कुछ लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या एक से ज्यादा पैनकार्ड बनवाया जा सकता है.

अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इस लेख को जरूर पढ़ें. अगर आप एक से ज्यादा पैनकार्ड बनवाते हैं तो यह कानूनन अपराध है. इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है.

क्या कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड रख सकता है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कोई भी व्यक्ति फिर वह आम हो या खास हो केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है. अगर किसी ने अपने नाम पर 2 पैनकार्ड बनवा रखे हैं तो ऐसा करना गैरकानूनी माना जाता है, इसके लिए आपको सजा या जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है. अगर आपने गलती से 2 पैनकार्ड बनवा लिए हैं तो ऐसे में आ एक पैनकार्ड को सरेंडर कर सकते हैं. ऐसा करना जरूरी है नहीं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाही की जा सकती है. कुछ मामलों में इसके लिए व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है.

2 पैनकार्ड रखने पर कितना लगेगा जुर्माना?

आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत अगर भारत में कोई व्यक्ति 2 पैनकार्ड रखता है तो ऐसे में उसे आर्थिक रूप से भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या तो जेल तक भी जाना पड सकता है. इसके साथ ही साथ आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. इसलिए अपने दूसरे पैनकार्ड को सरेंडर करके उस रद्द करा देना बेहतर रहेगा.