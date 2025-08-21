CM Yogi के इलाके में अब मुसलमान नहीं कर सकते ये काम, लगाई गई ऐसी पाबंदी…शहनाई बजाना होगी मुश्किल

UP News: कई समय से मुरादाबाद में ढाबों और रेस्टोरेंट पर कई बड़े एक्शन लिए गए। वहीँ अब इसके बाद हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर बैंड चलाने वाले मुसलमानों पर एक्शन लिया गया। वहीँ इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँची, जिसके बाद ज़िला पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। और पुलिस ने बैंडबाजा संचालकों को बुलाकर मुस्लिम संचालकों को अपने बैंड के नाम बदलने के लिए कहा। सभी संचालकों ने नाम बदलने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री तक पहुंचाई शिकायत

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकबड़ा निवासी एडवोकेट शेबी शर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि एक समुदाय विशेष के लोग बैंड-बाजे का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर बैंड चला रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने इन नामों को फौरन हटाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुँचने के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया।

जानिए क्या बोलै बैंड मालिक

वहीँ इस फैसले के बाद बैंड कंपनी चलाने वाले अकील ने कहा कि उनकी बैंड कंपनी का नाम शर्मा बैंड है। उन्होंने कहा कि किसी ने हमारे बैंड के नाम पर एक आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि हम मुसलमान होकर हिंदुओं के नाम पर बैंड चलाते हैं। मेरे पार्टनर का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। वह और मैं दोनों इस बैंड कंपनी को चलाते हैं। यह शर्मा बैंड के नाम से है और 25 सालों से चल रही है। शिकायतकर्ता को यह नहीं पता कि वेद प्रकाश शर्मा मेरे पार्टनर हैं।