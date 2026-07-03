Monsoon Session 2026: 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, जानें कब होगा खत्म; सरकार ला रही है कई धमाकेदार बिल

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और ये 13 अगस्त तक चल सकता है. इस दौरान करीब 19 बैठकें होने की उम्मीद है. लेकिन इस बार का सत्र शांत नहीं रहने वाला है. राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि संसद में काफी बहस और हंगामा देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ समय में कई पार्टियों में टूट, नए गठबंधन और सांसदों की बैठने की व्यवस्था में बदलाव जैसे कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर संसद की कार्यवाही पर साफ दिख सकता है.

हाल के चुनावों और राजनीतिक घटनाओं ने देश की राजनीति का संतुलन बदल दिया है. बीजेपी को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में बढ़त मिली है, जिससे उसका मनोबल बढ़ा है. वहीं विपक्ष को कई झटके लगे हैं, जिससे उसकी एकजुटता कमजोर होती दिख रही है.

तीन महीनों में बड़ा बदलाव

पिछले तीन महीनों में संसद की स्थिति काफी बदल गई है. तृणमूल कांग्रेस में टूट, शिवसेना (UBT) के कुछ सांसदों का अलग होना और डीएमके-कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ने जैसे बदलाव सामने आए हैं. इन सबका असर लोकसभा की संख्या और राजनीतिक संतुलन पर पड़ा है. अब सत्ता पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष थोड़ा कमजोर दिख रहा है.

डीएमके और कांग्रेस के बीच दूरी

तमिलनाडु में कांग्रेस के TVK के साथ गठबंधन के बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आ गई है. हालात ऐसे हैं कि डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष से अपने सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था भी मांगी है. इसे विपक्षी गठबंधन में बढ़ती दरार के रूप में देखा जा रहा है.

सरकार के बड़े फैसलों की तैयारी

सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है. इनमें 131वां संविधान संशोधन विधेयक सबसे खास माना जा रहा है, जो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा है. इसके अलावा 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी चर्चा में रह सकता है. इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक गंभीर मामले में जेल में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा. सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ जैसे बड़े प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है.

इसके अलावा एफसीआरए, शिक्षा सुधार, एंटी-डोपिंग, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े बदलाव, वेतन नियम, कंपनी कानून और शेयर बाजार से जुड़े कई बिल भी पेश किए जा सकते हैं.